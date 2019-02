Ausstellung Kinder entdecken die Welt der Farben

Sachsenheim / Michaela Glemser

Stolz zeigte der kleine Henrik Lux auf sein Bild. „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, zuerst die Wollschnur in unterschiedlichen Formen auf die Leinwand zu kleben und danach die Zwischenräume mit Acrylfarben bunt auszumalen“, sagte der Fünfjährige. Auch seine Freunde aus dem Kindergarten „Villa Sonnenschein“ präsentierten ihren Eltern und Großeltern am Montagnachmittag ihre Kunstwerke im Evangelischen Gemeindehaus in Kleinsachsenheim.

„Ich finde dieses Projekt wirklich klasse, denn mein Sohn hat dadurch einen ganz anderen, neuen Zugang zum Malen und zu Farben gewonnen. Das Schaffen im Kindergarten hat ihn auch zum Nachmachen zuhause inspiriert“, erzählte Henriks Mutter, Nicole Lux. Die Idee zur intensiven Auseinandersetzung der rund 35 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren mit Maltechniken und berühmten Künstlern hatte Erzieherin Heidi Heß. „Neben der religiösen Ausrichtung sind uns die Kunst und die Musik im Kindergarten besonders wichtig. Daher haben wir nach intensiver Vorbereitung im Januar dieses Jahres damit begonnen, uns dem Thema Kunst mit viel Kreativität, mit ganz verschiedenen Techniken und Materialien zu nähern“, so Heß.

Mit Zuckerkreide gemalt

Sie hatte den Vorschulkindern den Künstler Friedensreich Hundertwasser mit seinen farbenreichen Werken vorgestellt. Von diesem ließen sich die Kleinen dazu anregen, eigene Farbspiralen auf schwarzem Hintergrund mit bunter Zuckerkreide zu malen. „Zuckerkreide schafft ganz leuchtende Farben. Dazu wird normale Tafelkreide über Nacht in Zuckerwasser eingelegt und saugt sich damit voll. Wird die Farbe zu Papier gebracht, ist sie noch etwas feucht und trocknet erst langsam“, erklärte die Kleinsachsenheimer Erzieherin.

Verziert waren die Farbspiralen mit kleinen Applikationen aus Goldpapier. Aber die Kinder haben auch Spiralen aus Papier, die als Windspiel von der Decke hingen, gebastelt. „Zuvor haben wir uns die Spiralform in der Natur zum Beispiel mit Hilfe eines Schneckenhauses und mit Bewegungsspielen genau erarbeitet. Die Kinder waren total motiviert bei der Sache“, schwärmte Heß.

Ebenso filigran waren kleine Spiralblumen aus Wolle mit Knöpfen als Blütenspitzen, die auf eine mit Acrylfarben bemalte Leinwand geklebt waren. Doch nicht nur die typischen Spiralen von Hundertwasser dienten den jungen Nachwuchskünstlern als Vorbild, sie probierten auch ganz neue, ungewöhnliche Maltechniken aus.

So haben sie in einen kleinen Karton mit Farbe bemaltes Papier gelegt und darüber Murmeln rollen lassen, sie haben Seifenblasenwasser bunt eingefärbt und auf Papier zerplatzen lassen oder aber kleine Spielzeugautos über mit Farbe bemaltes Papier fahren lassen. Entstanden sind dabei ganz individuelle, originelle Kunstwerke, die so manchen Besucher ins Staunen versetzten. Bewundernde Blicke gab es auch für die Bilder mit wild durcheinander aufgeklebten Buchschnipseln, die mit aufgestempelten Acrylblumen verziert worden waren. Schließlich haben die Kindergartenkinder noch aus alten Plastikflaschen, die sie mit Wolle umwickelt und mit bunten Perlenketten geschmückt haben, kleine Blumenvasen angefertigt. „Das war sicherlich nicht unser letztes Kunstprojekt. Denn schon der berühmte Picasso sagte einst, dass jedes Kind ein Künstler sei. Jedes Kind trägt diese Begabung und diesen wertvollen Schatz in sich, er muss nur entdeckt und hervorgeholt werden, um weiter wachsen zu können“, zog Erzieherin Heß ihr Fazit.

Musikalisch umrahmt wurde die Ausstellung von den Kleinen und zwar ganz passend mit einem Farbenlied, das sie mit Handschuhen und Tüchern auch szenisch umsetzten.