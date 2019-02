Verkehr Keine rot-weißen Poller mehr

Sachsenheim / Von Michaela Glemser

Noch immer erzeugen die rund 200 rot-weißen Signalpoller, welche den Straßenrand der Dorfstraße und der Güglinger Straße in Ochsenbach säumen und für ein bundesweites Medienecho gesorgt haben, viel Unmut in der Bevölkerung. Die Tage der auffälligen Pfosten könnten aber schon bald gezählt sein, denn am Dienstag hat im Landratsamt Ludwigsburg eine Besprechung zwischen Vertretern der Stadt Sachsenheim, des Ortschaftsrats Ochsenbach, der Bürgerinitiative „Verkehr“ und der Landkreisbehörde stattgefunden. Thema dieses Gesprächs war das neue Gutachten zur Verbesserung der Fußgänger- und Parksituation auf der Ochsenbacher Ortsdurchfahrt.

Poller: Von 200 auf 60 reduziert

„Es hat sich gezeigt, dass alle Beteiligten damit einverstanden sind, dass dieses Konzept mit seinen Festsetzungen so umgesetzt werden kann“, gab der Sachsenheimer Bürgermeister Horst Fiedler in der Sitzung des Technischen Ausschusses der Stadt am Dienstagabend bekannt. So wird die Anzahl der Poller, die verhindern sollen, dass auf den Gehwegen geparkt oder gefahren wird, in Zukunft von 200 auf rund 60 reduziert.

Zudem werden die Poller in Bodenhülsen verankert und in einem Anthrazitfarbton ausgeführt, der mit dem der vorhandenen Straßenlaternen vergleichbar ist. „Die Poller werden immer gegenüber der eingezeichneten Parkplätze stehen, sodass versetztes Parken möglich sein wird. Schwerpunkt der Poller ist in der Dorfstraße“, erklärte die Pressesprecherin der Stadt Sachsenheim Nicole Raichle auf Nachfrage. Jeweils ein reflektierender Streifen soll den Pollerkopf zieren. Aber Bürgermeister Horst Fiedler hatte in besagter Ausschusssitzung noch mehr gute Nachrichten für die Ochsenbacher Bevölkerung. Aufgrund aktueller Gesetzesänderungen soll es zudem möglich sein, auf der Höhe der Ochsenbacher Kelter einen Zebrastreifen als Fußgängerüberweg einzurichten und auf der gesamten Ortsdurchfahrt die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer rund um die Uhr festzulegen. „Wir sind bei den Vertretern des Landratsamts mit diesen Wünschen auf offene Ohren gestoßen. Das freut uns natürlich. Wir werden die Notwendigkeit dieser Maßnahmen im Rahmen unseres Lärmaktionsplans begründen“, betonte der Sachsenheimer Ratshauschef.

In der kommenden Woche sollen die besprochenen Regelungen in der Sitzung des Ochsenbacher Ortschaftsrats beraten und diskutiert werden. „Anschließend sind die Maßnahmen Thema in den anderen Gremien der Stadt. Auch die Kosten müssen noch beschlossen werden. Wir denken, dass im Herbst 2019 mit der Umsetzung begonnen werden kann“, schilderte Pressesprecherin Nicole Raichle. Dieter Köstlin von der Bürgerinitiative „Verkehr“ ist mit dem Ergebnis der Besprechung im Landratsamt Ludwigsburg sehr zufrieden. „Dass wir den Zebrastreifen aufgrund der Gesetzesänderung tatsächlich erhalten, damit haben wir gar nicht gerechnet. Wie sich die neuen Parkplätze und die Poller letztlich im täglichen Verkehr, vor allem beim Begegnungsverkehr der Lastwagen an unübersichtlichen Stellen, bewähren, wird die Zeit zeigen“, erläuterte der Ochsenbacher.

Er ist gespannt, was die Zukunft bringen wird, möchte aber auch einen Ausweichverkehr der Lkws durch Spielberg vermeiden. Den sehnlichsten Wunsch seiner Bürgerinitiative nach einem Lkw-Durchfahrtverbot gibt Dieter Köstlin aber noch nicht auf und will ihn weiter vorantreiben. Dies weiß auch Bürgermeister Horst Fiedler, der jedoch in der Sitzung am Dienstag nochmals unterstrich, dass ein generelles Duchfahrtverbot für den Schwerlastverkehr durch Ochsenbach derzeit nicht durchsetzbar sei.