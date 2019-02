Eichwald Keine Entscheidung über Kaufoption

Westerweiterung und Kritik am Markgröningen

In der Sersheimer Sitzung ging es auch erneut um die Bebauung der Optionsfläche von Porsche im nördlichen Teil des Gewerbeparks. „Wir können dies im weiteren Planungsverfahren noch detailliert mit dem Unternehmen besprechen, aber in diesem frühen Stadium sollten wir nicht zu konkret werden“, entgegnete Bürgermeister Jürgen Scholz. Eine Ratsmehrheit votierte aber für den Vorschlag Roland Stöbes, die Gebäudehöhen von 30 Metern plus technischen Aufbauten auf 30 Prozent oder rund drei Hektar der Optionsfläche des Unternehmens zu beschränken. Weniger Diskussionen gab es über die weiteren Wünsche der Sersheimer Ratsmitglieder. So soll die Zu- und Abfahrt in die Westerweiterung des Unternehmens ohne Ampelanlage erfolgen, um den Verkehrsfluss zu erhalten. Zudem soll eine Analyse und Ermittlung des Verkehrs, auch des Öffentlichen Personennahverkehrs, erarbeitet werden. „Wir wollen die historische Radwegverbindung ‚Flugplatzsträßle’ im Rahmen eines notwendigen Forstwirtschaftsweges wiederherstellen lassen und eine weitere Radwegeverbindung auf der nördlichen Seite der Umgehungsstraße oder mit einer Anbindung an den bestehenden Radweg auf südlicher Seite prüfen lassen“, betonte Scholz. Weiterhin votierten die Räte dafür, die noch nicht beplante Fläche zwischen dem Optionsareal und der Umgehungsstraße im nächsten Verfahrensschritt in die Erweiterung einzubeziehen.

Verkehrsbedingten Einwände aus Markgröningen zur Westerweiterung (die BZ berichtete) kamen beim Sersheimer Rathauschef indes gar nicht gut an: „Über diese Stellungnahme habe ich mich schon gewundert. Wer Gewerbegebiete an seiner Markungsgrenze nach Asperg und Möglingen ausweist und Verkehr zu den Nachbarn schickt, sollte sich etwas zurückhalten. Wir haben in der Vergangenheit viele Trassen für einen Enztalabstieg diskutiert, aber keine hat gepasst.“ mig