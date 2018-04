Sachsenheim Kämmerei: Finanzielle Wechselspiele

Von Mathias Schmid

In der Kämmerei musste die Stadt jüngst gleich zwei bittere Nachrichten verkraften: Denn zuerst ging mit Lars Roller der stellvertretende Kämmerer nach Oberriexingen, dann teilte sein Chef, German Thüry, mit, dass er nach Bönnigheim wechselt. Für die Stadt eine schwierige Situation.

Zumindest für die Umstellung von kameralistischer zu doppischer Hauhaltsführung gibt Noch-Kämmerer Thüry Entwarnung: „Das wird kein Problem.“ Denn die läuft zwar im Team Finanzen, allerdings nicht auf der Stelle von Kämmerer oder Stellvertreter. Ursprünglich war Melanie Schrempf dafür vorgesehen, die aber durch den Weggang von Lars Roller auf die Stelle des stellvertretenden Kämmerers nachgerückt ist.

Die Umstellung auf die neue Buchführung des Haushalts soll jetzt Jacqueline Höfler übernehmen. Für sie gilt es, neue Produkte, also Haushaltskategorien, zu definieren und das Vermögen der Stadt zu bewerten. Denn im doppischen Haushaltsrecht müssen auch alle Besitztümer der Stadt und deren Abschreibungen definiert werden. Selbstverständlich werde die Umstellung aber von den Kämmerern begleitet. „Wir sind hier noch ganz am Anfang“, betont Thüry, der offiziell Ende Juni die Städte wechseln wird.

Die Stadt sucht derweil Thürys Nachfolger. Am Freitag ist die Bewerberfrist abgelaufen. 13 Anwärter, darunter eine Frau, gibt es auf die Stelle, die aktuell nach H13 besoldet wird. „Die Bewerberlage ist dünn – in jeder Hinsicht“, sagt der stellvertretende Bürgermeister Gunter Albert. Bürgermeister Horst Fiedler ist nach wie vor in Kur. Mitte April sollen die ersten Bewerber dann intern vorgestellt werden.

Albert sieht noch ein ganz anderes Problem: die laufenden Bewirtschaftungen. „Das ist natürlich schwierig, wenn wir gleich mehrere Fachkräfte verlieren und die Nachfolgebesetzungen vielleicht nicht so greifen, wie sie sollten“, meint er mit Blick auf einen eventuell nicht nahtlosen Übergang. Als „Glück“ bezeichnet er es, dass der Leiter des Teams Verwaltung, Stefan Trunzer viele Jahre Erfahrung in diesem Bereich vorzuweisen hat. „Er ist in der Lage, das Tagesgeschäft mitzuleisten. Die Stadt ist nicht kopflos, was das angeht. Wir können unseren Geschäften nachgehen“, versichert Albert.

Die Aufstellung des Haushaltsplans für 2019 sei da „schon ein dickerer Akt, den man nicht nebenher mitmachen kann“, meint er. „Dass wir wie eigentlich üblich im September in die Ausarbeitung des Entwurfs gehen, wage ich zu bezweifeln.“ Stadtsprecherin Nicole Raichle betont, dass man bei der Stelle des Kämmerers jedenfalls berechtigte Hoffnungen haben darf, dass dieser keine lange Einarbeitungszeit benötigt.

Welche Auswirkungen darüber hinaus die Bürgermeisterwahl, die Anfang 2019 stattfindet, und der Wahlkampf haben werden, mag der Technische Beigeordnete Albert nicht beurteilen – zumal noch nicht feststeht, ob Horst Fiedler erneut antritt.