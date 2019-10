Mit voller Kraft ließen Emma Schwarz und Lisa Russo das schwere Gewicht beim „Hau den Lukas“ nach unten sausen. Die beiden elf und zwölf Jahre alten Mädchen aus Sachsenheim hatten sichtlich Spaß. „Es ist schön, dass beim Mädchenspektakel so viele unterschiedliche Aktionen angeboten werden. Vor allem gefällt es uns, dass wir Mädchen ganz unter uns sind und keine Angst davor haben müssen, dass sich die Jungen über uns lustig machen“, erzählte Emma, die mit ihrer Freundin regelmäßig die reinen Mädchenangebote im Jugendhaus „Hot“ im Großsachsenheimer Schulzentrum besucht.

Nachfrage ist da

Zuständig dafür ist Sophia Spiegel, hauptamtliche Mitarbeiterin von Jugendhausleiterin Dörte Lange. „Es kommen in Sachsenheim regelmäßig 10 bis 15 Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren, um gemeinsam zu basteln, zu kochen oder unterschiedliche Themen zu bereden. Mädchen verhalten sich untereinander ganz anders, wie wenn Jungen mit von der Partie sind“, sagte Spiegel, die auch im landkreisweiten Arbeitskreis für Mädchenarbeit aktiv ist.

Die Mitglieder dieser Gruppierung hatten mit den Vertretern der Kreisjugendpflege und des Kreisverbands der Jugendzentren Ludwigsburg das diesjährige Mädchenspektakel organisiert, das immer abwechselnd in einer anderen Kreisgemeinde stattfindet, dieses Jahr schon zum zweiten Mal in Sachsenheim. Rund 70 Mädchen aus neun Kommunen zwischen 10 und 16 Jahren nutzten die Gelegenheit, sich an unterschiedlichen Stationen in und um das Jugendhaus zu amüsieren. Sie konnten ihre Fingernägel verschönern, Traumfänger basteln oder Beuteltaschen bemalen, sich bei Cocktails und Waffeln entspannen oder bei einem großen Graffiti-Kunstwerk im Freien mitwirken. „Natürlich kommt es uns auch darauf an, dass die Mädchen über den Tellerrand schauen und Dinge ausprobieren, die vielleicht nicht mädchentypisch sind“, sagte Spiegel. So konnten die Besucherinnen bei Ellen Reichle und Claudia Freude vom Jugendhaus in Marbach Gegenstände wie eine Computermaus, eine Tastatur oder ein Telefon auseinanderschrauben, um daraus neue Fantasiegebilde entstehen zu lassen.

Auch Frauenärztinnen anwesend

Für die neugierigen Fragen der Mädchen waren unter anderem die beiden Frauenärztinnen Dr. Kathrin Kadura und Dr. Gabriela Biel zuständig. Während die beiden Gynäkologinnen mit dem Mädchen Kräutertees selbst herstellten, konnten die Besucherinnen Probleme mit ihrem monatlichen Zyklus, mit unterschiedlichen Verhütungsmethoden oder der Gebärmutterhalskrebs-Impfung besprechen. „Wir haben dieses niederschwellige Angebot für Mädchen gerne gemacht, denn manchmal sind die Hemmschwellen, in eine Frauenarztpraxis zu gehen, doch groß“, stellte Biel fest. Auch Bastienne Pletat von der Frauenberatungsstelle „Fetz“ in Stuttgart war da. „Ich biete Beratung zur sexuellen Orientierung, zum Geschlecht und der Vielfalt der Lebensweisen an. Die Mädchen können bei mir heute Mandalas und Tattoos malen und mir ihre Fragen stellen.“ Publikumsmagneten waren ein Tanzworkshop und professioneller Gesangsunterricht. „Ich bin mit der Resonanz auf das Mädchenspektakel sehr zufrieden, resümiert Spiegel.

Info Der Arbeitskreis für Mädchenarbeit im Landkreis wurde 1994 gegründet und nimmt sich den Bedürfnissen von Mädchen an. Das landkreisweite Mädchenspektakel fand zum 25. Mal statt.