Markgröningen Investitur in Bartholomäuskirche

Markgröningen / bz

Feierlich wurde Pfarrer Dr. Frank Dettinger (links) am Sonntag, 16. September, in sein neues Amt als geschäftsführender Pfarrer in der evangelischen Bartholomäuskirche von Dekan Friedrich Zimmermann (rechts) eingewiesen. Bei diesem Festakt wirkten auch die Kantorei und der Posaunenchor mit. Im Anschluss zum Gottesdienst wurden die anwesenden Gäste zum Stehempfang eingeladen, um den neuen Pfarrer zu begrüßen, teilt das Sekretariat der evangelischen Kirchengemeinde mit. Nach einem Jahr Vertretungsarbeit übernimmt der Pfarrer nun das Amt. „Das ist nicht selbstverständlich für so einen jungen Pfarrer so eine große Gemeinde zu übernehmen“, so Iris Schmid.