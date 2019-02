Dorfstraße Initiative begrüßt Vorschläge

Sachsenheim / Mathias Schmid

Ein Zebrastreifen, freie, aber nicht befahrbare Gehwege, statt 200 signalfarbenen 60 passende Poller und Tempo 30 – das soll es in der Ochsenbacher Dorfstraße geben (die BZ berichtete). Damit sind wesentliche Wünsche der Initiative „Verkehr-im-Kirbachtal“ erfüllt. Karl-Heinz-Böckle ist daher glücklich – auch wenn es kein Verbot für den Schwerlastverkehr gibt.

„Wir sind mit dem, was jetzt als Ergebnis präsentiert wurde, zufrieden.“ Und weiter: „Offensichtlich hat es sich gelohnt, sich zu engagieren.“ Gleichzeitig sei man „erstaunt, dass das, was vor zwei Jahren noch unmöglich war, jetzt möglich“ sei. Das Landratsamt habe dies unter anderem damit begründet, dass sich die Gesetzeslage etwas geändert habe. Auch mit der Zahl der Parkplätze – 25 sollen es sein – sei man „sehr zufrieden“. Mündlich habe das Landratsamt einen weiteren wichtigen Punkt zugesichert: Sollte es zukünftig zu ungewolltem Verkehr über Spielberg kommen, sei man gewillt, auch dort aktiv zu werden, beispielsweise ebenfalls mit Tempo 30.

Arbeit nicht beendet

Beendet ist die Arbeit der Initiative damit aber nicht. „Wo wir nicht erfolgreich waren, ist das Thema Schwerlastverkehr“, betont Böckle. Er hält es aber auch für möglich, dass sich das Thema von alleine fortführt: „Ich kann mir vorstellen, dass es relativ oft Verstopfungen geben wird.“ So könnten entweder LKW von sich aus die Route in Zukunft meiden. Oder aber die Situation in der Dorfstraße werde noch schlimmer, sodass ein Schwerlast-Verbot in den Bereich des Möglichen rücke.

Jetzt wollen die Initiatoren aber zunächst abwarten, bis das neue Konzept umgesetzt ist. „Vielleicht gibt es dann sogar kleines Fest, zu dem wir auch die Behörden einladen“, meint Böckle.

Info Nach der Vorstellung des Konzepts vergangenen Dienstag im Technischen Ausschuss kommt dieses nun in die Ortschaftsräte. Abschließend wird dann im Gemeinderat darüber entschieden.