Neugierig begutachtete Manfred Mergenthaler aus Zaberfeld die großen Weintanks, in denen die Rotweine des Hohenhaslacher Wengerters Manfred Katzer gären. „Es ist wichtig, dass die Rotweine kurz vor Ende der Gärung eine Temperatur von 22 Grad haben. Dies ist ideal für den biologischen Säureabbau, bei dem die meist als säuerlich empfundene Apfelsäure in mildere Milchsäure umgewandelt wird“, erklärte Katzer der Besuchergruppe, von denen viele sehr erstaunt darüber waren, welche vielfältigen Schritte und unterschiedlichen Maschinen nötig sind, bevor der Wein in der Flasche zum Verkauf angeboten werden kann.

„Ich finde es wirklich toll, dass wir bei den ‚Tagen der Hohenhaslacher Weingüter‘ hinter die Kulissen der Betriebe schauen können. In Hohenhaslach sind die Weinliebhaber besonders nah an den Erzeugern dran“, sagte Manfred Mergenthaler, der ein echter Trollingerfreund ist. Winzer Manfred Katzer freute sich über die wissbegierige Besucherschar, die bei seinen Führungen durch den Weinkeller viele interessierte Fragen stellte. „Auch die meisten Stammbesucher meines Weinguts haben sich den Termin der schon lange in ihrem Kalender notiert, denn sie wollen gerne einmal die Seiten meines Betriebs kennenlernen, die der normale Weinstuben-Besucher sonst nicht zu Gesicht bekommt. Es ist wirklich schön, dass wir Wengerter in Hohenhaslach eine solche Veranstaltung gemeinsam auf die Beine stellen“, erklärte Katzer.

Die Besucher auf seinem Weingut nutzten aber auch die Gelegenheit, Hobbydrechsler Heinz Szameitat aus Ludwigsburg bei seiner Arbeit über die Schulter zu schauen. Besonderer Blickfang waren seine Birnen aus Rebenholz oder seine extravaganten Blumenvasen, die bereits innerhalb kurzer Zeit ausverkauft waren.

Gudrun und Uwe Krause waren am Samstagnachmittag mit dem Fahrrad in Hohenhaslach bei den „Tagen der Weingüter“ unterwegs. „Wir haben einen Ausflug gemacht und nutzen die Möglichkeit jetzt für eine Schlussrast. Vor allem Sauvignon Blanc gehört zu unseren Lieblingsweinen. Bei solcher Gelegenheit können wir erkunden, wie der gute Tropfen eigentlich ins Glas kommt“, so das Ehepaar aus Vaihingen.

Diese Chance zum intensiven Einblick in den Hohenhaslacher Weinanbau nahm auch Sabine Cartano aus Besigheim wahr. Gemeinsam mit ihren Freunden probierte sie sich auf dem Weingut von Gerd Keller durch die breite Angebotspalette. „Vielleicht entdecke ich heute einen neuen Lieblingswein. Überhaupt bin ich gerne nach Hohenhaslach gekommen, denn der Ort mit seiner schönen Lage abseits des Massentourismus gefällt mir nicht nur wegen seinen Weinen sehr gut“, so Cartano.

Wengerter Gerd Keller schenkte am Samstag vor allem Sauvignon Blanc, aber auch Riesling und Muskattrollinger aus. „Es besuchen uns viele Stammgäste, die aber auch wieder neue Weinliebhaber mitbringen. Unsere Weinproben sind sehr begehrt, denn die Besucher wollen bei einer solchen Veranstaltung auch Neues kennenlernen“, stellte Keller fest, der seine Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten wie Tafelspitz, hausgemachten Maultaschen oder gekochten Ripple verwöhnte.

Der Regenwurm

Um „Max, den Regenwurm, und seine Freunde“ drehte sich eine Ausstellung auf dem Weingut von Klaus Weiberle. „Wir möchten damit darauf aufmerksam machen, dass Nachhaltigkeit im Weinbau das A und O ist, denn wir wollen den Boden nutzen, aber nicht verbrauchen, um ihn in derselben Qualität den nachfolgenden Generationen zu hinterlassen“, betonte Weiberle. Die Ausstellung zeigte in Schautafeln unterschiedliche Aspekte der Nachhaltigkeit vom Maschineneinsatz über die Energiegewinnung bis zur naturnahen Bewirtschaftung im Weinberg, in dem auch Petersilie oder andere Kräuter zwischen den Reben wachsen dürfen. „Der Regenwurm wiederum ist ein Indikator dafür, dass das Bodenleben im Weinberg stimmt und aktiv ist“, unterstrich Weiberle, dessen Besucher auch eine Holzhackschnitzelheizung, eine Photovoltaikanlage und unterschiedliche Maschinen unter die Lupe nehmen konnten.

Auf den Weingütern von Friedrich Baumgärtner, Reinhard Baumgärtner und Kurt sowie Dietmar Ott herrschte ebenso reger Publikumsverkehr. Die Hohenhaslacher Veranstaltung im Rahmen der „Gläsernen Produktion“ im Landkreis Ludwigsburg war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg, der die Vorzüge der Weinbaugemeinde im Kirchbachtal einer breiten Öffentlichkeit näher brachte.