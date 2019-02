Kinderbetreuung Immer mehr Zuspruch für das Phänomen Waldkindergarten

Von Mathias Schmid

Man nehme einen Bauwagen oder eine Blockhütte, stelle ihn oder sie auf ein freies Waldstück, installiere einen Sitzkreis aus Holzstämmen mit Feuerstelle davor – und fertig ist der Waldkindergarten. Was vor einigen Jahren noch teilweise belächelt wurde, lernen immer mehr Eltern kennen und für ihre Kinder schätzen. Dagmar Eilenberger, Leiterin der beiden Sachsenheimer Waldkindergärten, ist seit dem Start in der Stadt 2001 dabei – und weiß ganz genau, warum das Konzept besser denn je ankommt.

Morgens, zirka neun Uhr versammeln sich Kinder zum Morgenkreis. So weit, so üblich in vielen Kindergärten und Kitas. Auch im Waldkindergarten. Nur dass die Kinder da in voller Montur im Freien stehen und dort den Tag gemeinsam beginnen. Dann ziehen alle die Rucksäcke an, es geht durch Wald und Wiesen oder an den Bach – nahezu jeden Tag. Schlechtes Wetter gibt es hier so gut wie nicht.

Was vor rund 20 Jahren auch im Landkreis Ludwigsburg als Randerscheinung begann, wünschen sich immer mehr Eltern für ihre Sprösslinge.

In Sachsenheim standen zuletzt rund 20 Kinder auf der Warteliste (die BZ berichtete). Die Stadt plant deshalb aktuell eine dritte Gruppe. Auch in Markgröningen hat der Gemeinderat jetzt entschieden, eine zweite Gruppe einzurichten. (siehe Infobox).

Und Oberriexingen hat im November den Weg für den ersten Waldkindergarten freigemacht. „Es wird gesellschaftlich immer mehr anerkannt, dass das gute Bildungseinrichtungen sind“, sagt Dagmar Eilenberger. Das war nicht immer so. „2001, als wir eröffnet haben, dachten viele: Das sind die Verrückten.“

Das gehört der Vergangenheit an. „Eltern verbringen mit ihren Kindern immer weniger Zeit draußen“, meint sie auch mit Blick auf Berufstätigkeit beider Elternteile. „Wenn die Kinder bei uns abgeholt werden, waren sie schon lange an der frischen Luft“, meint die Pädagogin weiter. Anfängliche Bedenken, dass die Kinder in der Schule später Nachteile haben oder nicht ruhig sitzen könnten, seien gänzlich zerstreut worden. „Die Grundschulen sind alle begeistert von den Kindern.“ Die Rückmeldung: Waldkindergartenkinder sind ausgeglichen, konzentrationsfähig und selbstständig.

„Für mich ist die Naturpädagogik die sinnvollste Pädagogik, weil sie dem Bildungsbedürfnis der Kinder gerecht wird“, sagt Eilenberger und erklärt: „Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Der geht bis zum siebten Lebensjahr. Wenn dieser befriedigt ist, sind sie ganz entspannt.“

Und noch ein Bedürfnis wird befriedigt: jenes, die Natur zu entdecken. Ganz von alleine fangen die Kinder am Bach an, Stöcke zu sammeln und einen Staudamm zu bauen. „Die Kinder brauchen gar keine Spielsachen, sondern Bewegungsraum, um mit den Elementen zu spielen“, ist die Pädagogin in Sachsenheim überzeugt. „Wenn wir morgens das Lagerfeuer anmachen, sind die Kinder begeistert, ebenso wenn wir Stockbrot backen oder Bratäpfel machen.“

Für die Kommunen haben Waldkindergärten noch einen ganz anderen Vorteil: Während neue Kindergärten oft Summen im Millionen-Bereich verschlingen, liegt die Errichtung eines Waldkindergartens im unteren sechsstelligen Bereich. Und eine Gruppe kann, wenn ein Grundstück zur Verfügung steht, schnell umgesetzt werden.

Sven Kaiser, in Sachsenheim zuständig für die Kinderbetreuung, relativiert aber: „Vom Betrieb her mag eine solche Einrichtung kostengünstiger sein. Die Gruppe hat aber nur 20 Plätze. Und es gibt sehr hohe Auflagen von Natur- und Landschaftsschutz.“

Für Oberriexingens Bürgermeister Frank Wittendorfer ist die Umsetzung des Waldkindergartens dennoch eines seiner Lieblingsprojekte. „Die Naturpädagogik ist eine super Ergänzung zu unserem bestehende Angebot. Und wir haben die ganze Natur im Kleinen vor unserer Haustür.“