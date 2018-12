Oberriexingen Im Nahen Osten unterwegs

Von Sandra Bildmann

Die Sorge um die Sicherheit bestimmt nicht den Alltag der Menschen. Es gibt dort so viel mehr als Konflikte und Krieg“, sagt Linda Eismann, die nach ihrem Abitur ein Jahr lang in Israel war. Die 19-Jährige aus Oberriexingen lebte und arbeitete in einer Einrichtung für Menschen mit Autismus in Tel Aviv. Häufig besuchte sie Freunde, die sie über eine Organisation kennengelernt hatte, in Jerusalem und reiste durch das Land. Im Gespräch mit der BZ blickt sie auf das Jahr zurück.

„Tel Aviv, meine Heimatstadt auf Zeit, ist eine der Welthauptstädte der Hipster- und Startup-Kultur und eine liberale Oase in Israel. Hier kann man den Konflikt, wenn man möchte, komplett ignorieren und viele Menschen hier tun das auch ganz bewusst“, erzählt Linda Eismann. Oft sei sie seit ihrer Rückkehr auf die politischen Unruhen in Israel angesprochen und mit Bedenken zur Sicherheitslage konfrontiert worden. Sie entgegnet: „Ich habe mich immer total sicher gefühlt, man kann in Israel leben und die Konflikte ausblenden.“

Als „krassestes Erlebnis“ hebt Eismann dennoch etwas hervor, das vom politisch-religiösen Konflikt der Israelis und Palästinenser geprägt ist: Am israelischen Nationalfeiertag habe sie eine alternative Gedenkveranstaltung in einem Park in Tel Aviv besucht. Israelis und Palästinenser gedachten gemeinsam ihren gefallenen Soldaten und Zivilisten und prangerten in ihren Reden gleichzeitig den Konflikt an. Linda Eismann war bei einer Podiumsdiskussion zum Thema „Journalismus in den besetzten palästinensischen Gebieten“ dabei und wurde in einem der wenigen an Shabbat geöffneten Cafés von einer Gruppe Ultraorthodoxer dafür angefeindet, dass sie mit einer Freundin zu dieser Zeit dort Kaffee trank.

Dass sie studieren will, wenn sie nach Deutschland zurückkommt, wusste Linda Eismann von Anfang an. Nur mit der Wahl des Fachs habe sie sich schwergetan. Ihr Jahr in Israel habe sie maßgeblich beeinflusst, betont die 19-Jährige. Ohne diese Erfahrung würde sie kaum seit diesem Wintersemester Politik- und Religionswissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main studieren.

Weihnachten in Israel

Nur für eine Prüfung war sie während der zwölf Monate für zwei Tage zuhause in Deutschland. Selbst Weihnachten feierte Eismann in Israel. Ihre Familie sei zu Besuch gekommen, erzählt sie. Und obwohl Bethlehem so nah war, sei es das unfestlichste Weihnachten überhaupt gewesen – denn die Mehrheit der israelischen Bevölkerung ist jüdisch und feiert daher kein Weihnachten. Umso kitschiger und bunter möge es im Gegenzug die Minderheit der arabischen Christen, erzählt Eismann: „In Bethlehem ist da der Teufel los.“

Die Menschen seien ihr zumeist freundlich und offen begegnet, erinnert sich Eismann. Nur die Akzeptanz einer anderen Meinung als die eigene falle den Israelis oft schwer, glaubt sie, „sie beharren oft engstirnig auf ihrer Position.“ Doch das genaue Gegenteil hat Linda Eismann von ihrem Aufenthalt im Nahen Osten mitgenommen: „Ich habe dort gelernt, offen zu sein, sich auf Leute einzulassen und ihnen zuzuhören.“ Sie berichtet von einem Mann, der ihr nach dem obligatorischen arabischen Kaffee oder süßem schwarzem Tee bereitwillig erzählte: von seinen Brüdern, die alle schon in Israel im Gefängnis gewesen seien, oder von Bekannten, die als Märtyrer oder Terroristen ums Leben gekommen seien.

Einmal habe sie sich in Jerusalem total verlaufen, erinnert sich die junge Frau. Sie habe vor dem falschen Eingang zum Tempelberg gestanden, an dem Touristen keinen Zutritt haben. Eine ältere Frau sei daraufhin herausgekommen und habe ihr den Weg gezeigt, sei mit ihr mitgelaufen und habe auf dem Weg mit ihr eine Diskussion über die Dreieinigkeit angefangen, erzählt Eismann. Und das alles mit gebrochenem Englisch.

Jemand, der nach Israel reise und so eine Unternehmung plane, dürfe nicht zu viel Angst haben, findet die Oberriexingerin, die bis heute kein Arabisch spricht. Stattdessen sollte man unternehmungslustig sein und sich treiben lassen.