Beteiligung Ideen für eine sauberere Luft

Markgröningen / Yasina Hipp

Nicht nur die Landeshauptstadt Stuttgart hat mit zu hohen Stickoxidwerten zu kämpfen. Auch kleinere Kommunen suchen nach Lösungen, um die Luft sauber zu halten. In Markgröningen wird derzeit auf Hochtouren an dem so genannten „Green-City Masterplan“ gearbeitet. Nachdem Fördergelder vom Bund bewilligt worden sind, möchte die Stadt mit der Ingenieur Gesellschaft Verkehr (IGV) und dem Netzwerk Planung und Kommunikation Sippel und Buff aktiv werden

Am Montagabend fand in der Stadthalle eine Planwerkstatt mit einer öffentlichen Diskussion rund um den Masterplan statt. Bürgermeister Rudolf Kürner betonte: „Unser Ziel ist es, die Luft in Markgröningen spürbar zu verbessern. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass wir unsere Bürger mit in den Prozess einbeziehen.“ Rund 60 Markgröninger Bürger nahmen das Angebot wahr, um sich entweder ein Bild von dem Vorhaben zu machen oder Ideen einfließen zu lassen. „Ich wollte wissen, um was es hier überhaupt geht und ob das eine längerfristige Sache wird. Außerdem interessiert mich vor allem der Ausbau des Radwegenetzes“ sagte Besucher Gerhard Lotterbach.

Peter Sautter, Verkehrsplaner von der IGV, stellte die Arbeitsergebnisse vor. Da der Masterplan bis Ende Juli fertig sein muss, sind die Arbeiten schon voll im Gange. Die drei wichtigsten Handlungsfelder sind laut Sautter die E-Mobilität, die Verbesserung des ÖPNV sowie des Radwegenetzes. An Flipcharts fanden die Bürger dazu die wichtigsten Infos. Die Mitarbeiter der IGV, Thomas Sippel und Timo Buff vom Netzwerk Planung und Kommunikation hielten die Anregungen, Fragen und Wünsche der Bürger fest.

Viele technische Fragen

Beim Thema „E-Mobilität“ kamen viele technische Fragen und auch Fragen zur konkreten Umsetzung auf. Vor allem wie das Problem mit Ladestationen gelöst werden kann und ob das Stromnetz überhaupt für mehrere Elektroautos ausgelegt sei. Zu einer hitzigen Diskussion führte das Thema der Temporeduzierungen. Viele Autofahrer würden sich nicht ausreichend an das Tempolimit halten, beklagten Anwohner.

Das wichtigste Anliegen beim Thema „Ausbau des ÖPNV“ war die Reaktivierung der Eisenbahnstrecke zwischen Ludwigsburg und Markgröningen und mit welchen Vor- und Nachteilen dies verbunden wäre. Außerdem wurden Ideen wie mehr Nachtbusse oder eine Verbindung zwischen Fahrrad und Bahn angesprochen.

Um die Verbesserung des Radwegenetzes ging es bei der letzten Station. Hier bemängelten die Bürger vor allem die Qualität der Beläge und die oft zu schmalen oder schlecht ausgebauten Wege. Insgesamt solle hauptsächlich die Attraktivität des Radfahrens durch adäquate Wege für Touristen und Pendler erhöht werden.

Rudolf Kürner war begeistert: „Ich freue mich riesig über die große Resonanz. Vor allem entdecke ich hier und da auch ein paar neue Gesichter.“ Nach den drei Diskussionsrunden waren die Flipcharts mehr als gut gefüllt. Auch Gerhard Lotterbach war zufrieden: „Ich denke, dass einige Maßnahmen in die richtige Richtung gehen und bin sehr optimistisch was die Radwege angeht.“ Noch vor Abgabe des Green-City Masterplans ist eine weitere öffentliche Info-Veranstaltung geplant.