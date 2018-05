Sachsenheim Hundekot-Wiesen werden wieder gemäht

Von Mathias Schmid

Es hatte große Wellen geschlagen, nachdem die BZ unter dem Titel „Bauhof-Streit wegen Hundekot“ über verunreinigte Wiesen, die die Mitarbeiter der Stadt Sachsenheim nicht mehr mähen konnten und wollten, berichtete. Überregionale Medien schnappten die BZ-Berichterstattung auf, auch Fernsehbeiträge über die ungewöhnliche Maßnahme gab es. Und die breite Öffentlichkeit zeigte offenbar Wirkung: Denn die Wiesen können laut Verwaltung wieder gemäht werden – ohne dass die Mitarbeiter mit Kot bespritzt werden. Die Stadt befürchtet aber, dass der Effekt nicht lange anhalten könnte.

„Vorübergehend hat sich die Lage gebessert“, betont Sachsenheims Stadtsprecher Matthias Friedrich, „ es ist aber schwer, zu sagen, wie lange der Effekt anhält.“ Die Stadt wertet die Aktion als Erfolg – zunächst. Mittlerweile sind nicht nur die Wiesen gemäht, sondern auch die Schilder entfernt, die auf den Bauhof-Streik hingewiesen haben (siehe Foto). Der Bauhof behalte es sich deshalb vor, seinen Mäh-Boykott jederzeit zu wiederholen – mit der Rückendeckung der Stadt. „Wir müssen schauen, wie es sich entwickelt und ob sich das Problem jetzt auf andere Flächen verlagert“, meint Friedrich.

Alfred Xander, Neu-Gemeinderatsmitglied und Ortsvorsteher in Hohenhaslach ist jedenfalls froh, dass das Problem nun einmal so groß diskutiert wurde. Der Ortsteil war am stärksten vom Mäh-Boykott betroffen – nicht ohne Grund wie Xander findet. „Für mich war das Thema nicht neu, als ich es in der Zeitung gelesen habe. Der Bauhof hat mir schon vor zwei bis drei Jahren gesagt, dass das eine Sauerei ist. Ich habe auch selbst schon gesehen, wie die Mitarbeiter nach dem Mähen ausgesehen haben“, erinnert er sich mit Ekel an den verspritzten Kot. „Das ist wirklich schlimm. Die Leute arbeiten mit Gesichtsschutz, dass sie nicht völlig verdreckt werden. Es ist völlig berechtigt, dass sie sich wehren.“

Immer wieder werde das Problem an die Ortsverwaltung herangetragen. Auch Xander selbst beobachtet am Abend immer wieder frei laufende Hunde. „Wie will man sehen, wo der Hund hinmacht, wenn er nicht angeleint ist“, ärgert er sich und fühlt sich machtlos: „Wir haben keine Handhabe.“ Auf der Grünfläche gegenüber dem Kindergarten bis hoch zum Friedhof sei es besonders schlimm. Auch entlang der Allmandklinge müsse man „immer wieder mal ausweichen“, meint Xander.

Sachsenheimer in den lokalen Gremien sehen aber auch die Stadt in der Verantwortung. In der Kleinsachsenheimer Bezirksbeiratssitzung vergangene Woche hatte Oliver Bonczkowski (FW) Zustimmung erhalten, als er für den Ortsteil mehr Kotbeutelspender forderte. Der Bezirksbeirat hatte in der Vergangenheit bereits einen Antrag an den Gemeinderat gestellt. Darin schlagen Bonczkowski und seine Mitstreiter fünf weitere Standorte vor, unter anderem am Sportplatz, der Feuerwehr, und am Ende der Kirbachstraße – „eben dort, wo es auf die Felder geht“, meint Bonczkowski. Immer wieder frage er seit 2016 nach, wie es um die Idee stehe, doch noch seien Punkte zu klären. „Den Leuten muss man etwas an die Hand geben und die Müdigkeit oder Lahmheit der Bürger unterstützen“, sagt der Beizrksbeirat, selbst Hundebesitzer. Stadtsprecher Friedrich meinte auf BZ-Nachfrage, dass Vorschläge, auch aus der Bürgerschaft, stets geprüft werden: „Die Bauhofmitarbeiter kennen die entsprechenden Strecken gut und schauen permanent, ob es sinnvoll ist, weitere Spender aufzustellen.“

Zumindest was seinen Stadtteil angeht, sieht Alfred Xander keinen weiteren Bedarf an Beutelspendern. „Das, was wir im Ortschaftsrat beantragt und die Plätze, die wir wollten, haben wir auch gekriegt.“ Er prangert vielmehr die Ignoranz einiger Hundebesitzer an: „Meiner Meinung nach werden die Beutel absichtlich nicht benutzt.“ Direkt vor den Spendern sei teilweise so viel Kot, dass man an diese nur schwerlich unfallfrei herankäme.

Bei der Stadt, so Sprecher Friedrich, seien seit dem Bauhof-Streik einige Hinweise auf nicht stubenreine Hundebesitzer eingegangen. Eine Ahndung sei dennoch schwer. „Man muss die Leute eigentlich auf frischer Tat ertappen. Dann geht es auch noch vor Gericht. Und offiziell gibt es keinen Strafenkatalog.“