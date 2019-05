Am Dienstag, 21. Mai, ereignete sich gegen 19.45 Uhr am Ortseingang Kleinsachsenheim, von Metterzimmern kommend, ein Autounfall. Aus noch ungeklärter Ursache, vermutlich aus gesundheitlichen Gründen, sei die Fahrerin eines VW-Golf ins Schleudern geraten, auf den rechten Grünstreifen geraten, auf dem sie etwa 50 Meter fuhr und dort gegen einen Baum geprallt, so lautete die erste Einschätzung der Polizei. Wie der BZ am Folgetag mitgeteilt wurde, ist die Frau zwar ins Schleudern geraten, jedoch kam es nicht zum Zusammenstoß mit dem Baum. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik geflogen werden, wo sie stationär aufgenommen wurde, teilt die Polizei auf Anfrage mit. Es gab keine weiteren Beteiligten.

Die Feuerwehr Bietigheim-Bissingen war mit 7 Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort. Aufgrund des unfallursächlichen, gesundheitlichen Problems schwebt die 60-Jährige aktuell in Lebensgefahr. Außer den Kräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, der neben dem Hubschrauber mit einem Rettungs- und einem Notarztwagen vor Ort war, wurden seitens der Polizei insgesamt 4 Streifenwagen eingesetzt. Ferner musste für die Straßenreinigung noch die Straßenmeisterei Besigheim angefordert werden. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Bis zur Bergung des verunfallten Fahrzeuges war die K 1635 voll gesperrt und der Verkehr wurde durch ein angrenzendes Wohngebiet örtlich umgeleitet.