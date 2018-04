Anpassung Höhere Kosten wegen höherer Löhne

Markgröningen / Michaela Glemser

Um die Beiträge für die Bildungs- und Betreuungsangebote an Markgröninger Schulen noch realistischer darstellen zu können, wird ab September eine neue Differenzierung vorgenommen. Das hat der Gemeinderat entschieden.

Der Regelbeitrag gilt künftig für Einkommen von 53 000 bis unter 70 000 Euro und nicht mehr wie bisher von 42 000 bis 58 000 Euro. Für die erhöhten Beiträge gibt es in Zukunft zwei Stufen: bis und über 100 000 Euro. Bei den zwei Ermäßigungsstufen ändern sich die Grenzwerte, die künftig von 40 000 bis 53 000 Euro und unter 40 000 Euro reichen (bisher 32 000 und 42 000 Euro).

„Wir haben bei dem erhöhten Beitrag nicht nur eine zusätzliche Stufe eingeführt, sondern auch die Einkommen der betroffenen Eltern nochmals überprüft. Sie sind in Markgröningen etwas höher, als die durchschnittlichen Haushaltsbruttoeinkommen nach der Statistik“, betonte der Fachbereichsleiter Externer Service, Frank Blessing.

Weitere Anpassungen

Die Ratsmitglieder haben weiterhin die Elterngebühren für die Bildungs- und Betreuungsangebote an den Grundschulen um rund acht Prozent im Regelbeitrag erhöht. So kostet die Betreuung von 7.30 bis 8.30 Uhr pro Wochentag nicht mehr 7, sondern 8 Euro beim Regelbeitrag. Diese Elternbeiträge reduzieren sich mit der steigenden Kinderzahl. Wer die volle Betreuung von 7.30 bis 17 Uhr ausschöpft, muss ab September als Regelbeitrag 37 statt 33,50 Euro zahlen.

Analog haben die Räte auch die Gebühren und die Einkommensstufen für die Ganztagsbetreuung im Bildungszentrum am Benzberg neu festgesetzt. Pro Wochentag sind 20 statt 19 Euro beim Regelbeitrag fällig. „Unser Anliegen ist es, die Kostenstruktur der Elternbeiträge möglichst verträglich zu gestalten“, machte Stadtrat Hans Bader (Freie Wähler) deutlich. Claudia Thannheimer (CDU) erklärte, dass Markgröningen bei den Betreuungszeiten und den einkommensabhängigen Gebühren „Leuchtturmfunktion“ im Landkreis habe. Sie verwies darauf, dass vom Gesamtelternbeirat die Anregung zur Differenzierung der Einkommensstufen gekommen sei. „Insgesamt haben wir vom Kindergarten bis zu den weiterführenden Schulen ein in sich schlüssiges Konzept bei der Gebührenstruktur der Betreuungsangebote“, lobte Thannheimer. Auch der SPD-Fraktionschef Pedro Torres Fernandes meinte, dass es nicht selbstverständlich sei, dass der Rat so geschlossen hinter den Abstufungen stehe.

Darüber hinaus haben die Stadträte die Situation bei der Betreuung an der Glemstal-Grundschule in Unterriexingen entschärft. Für das Obhutangebot bis 14 Uhr gibt es dort derzeit eine Warteliste, auf der fünf Kinder stehen. Die Verantwortlichen gehen aber davon aus, dass nur vier Kinder die Einrichtung ab dem kommenden Schuljahr verlassen werden, sodass nicht alle Interessenten in das Bildungs- und Betreuungsangebot an der Glemstal-Grundschule aufgenommen werden können. Weiterhin ist davon auszugehen, dass auch einige der künftigen Erstklässler auf diese Offerte zurückgreifen möchten. Daher haben die Gemeinderäte die Verwaltung ermächtigt, bei einer Warteliste mit mindestens fünf Kinder ab September 2018 eine zusätzlich halbe Betreuungsgruppe an der Glemstal-Grundschule einzurichten und eine pädagogische Fachkraft zu suchen. Der jährliche Abmangel erhöht sich dadurch von 6420 auf 8750 Euro.