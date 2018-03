Asyl Hochschwanger abgeschoben

Oberriexingen / Rena Weiss

Es ist 5 Uhr morgens, noch im Halbschlaf werden eine hochschwangere Frau und ihr Mann von der Polizei aus ihrer Asylunterkunft in Oberriexingen geführt. Ihr Ziel: der Stuttgarter Flughafen. Von dort aus wird das nigerianische Ehepaar nach Rom abgeschoben, denn ihr Antrag auf Asyl wurde abgelehnt. So auch ihr Einspruch dagegen.

Italien haben die beiden 22-Jährigen nach ihrer Flucht als erstes Land betreten, deswegen werden sie nach dem Dubliner Übereinkommen dorthin ausgewiesen. Dort angekommen wurde das Ehepaar zum Bahnhof gebracht und dann ihrem Schicksal überlassen, so schreibt es Dr. Markus Rösler, Grünen-Landtagsabgeordneter, in einem Abgeordnetenbrief an Innenminister Thomas Strobl.

Drei Tage vor Mutterschutz

Rösler ist der Fall bekannt, weil Karin Großkopf an ihn herangetreten war. Sie ist die Vorsitzende des Arbeitskreises Asyl in Oberriexingen und steht im telefonischen Kontakt mit dem Ehepaar. „Das kam für uns sehr überraschend“, sagt sie, „wir sind davon ausgegangen, dass sie hier entbinden kann“. Denn nur drei Tage nach der Abschiebung hätte der gesetzliche Mutterschutz begonnen. „Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Zugriff genau deswegen erfolgte“, schreibt Rösler, „schnell vollendete Tatsachen mit der Abschiebung schaffen, bevor der gesetzliche Mutterschutz greift“.

In Rom indes musste die Schwangere wegen Unterleibsschmerzen in ein Krankenhaus. Dort sei ihr versichert worden, dass sie die Polizei abholen werde, um sie in eine Unterkunft zu bringen. Doch zwei Tage später wurde sie entlassen, die Polizei sei nicht da gewesen, beschreibt Großkopf die Situation: „Wir akzeptieren die Abschiebung ja, aber auf die Asylbescheide müssen die Menschen ewig warten, manche sogar zwei bis drei Jahre. So was geht dann aber ganz schnell.“ Eine Tasche mit Babysachen habe das Ehepaar noch in Oberriexingen gelassen, weil alles so schnell ging.

In der Zwischenzeit ist das Paar nach Bergamo, nordöstlich von Mailand, gereist. Denn hier ist der Mann gemeldet und hat eine Aufenthaltsgenehmigung. Nicht aber die Frau. „Im schlimmsten Fall wird sie auch aus Italien ausgewiesen“, sagt Rösler gegenüber der BZ. Doch selbst, wenn sie in Italien bleiben darf, eine „Dach über den Kopf haben sie nicht“, so Rösler weiter. Auch Großkopf ist sich sicher, nach der Geburt stehe die junge Frau wieder auf der Straße.

Das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe ist für Abschiebungen aus Asylunterkünften des Landratsamts zuständig. Im Falle der beiden Nigerianer jedoch, ist dank des Dublin-Übereinkommens das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig. Im allgemeinen Fall erklärt das RP auf Nachfrage jedoch, dass nach Ablehnung eines Asylantrags ein schriftlicher Bescheid an die Person ausgehändigt werde. In diesem stehe ein Datum, bis wann Deutschland zu verlassen ist. Wenn das nicht passiert, wird der Flüchtling abgeschoben – ohne Ankündigung. Bei der Ausweisung seien die deutschen Behörden mit den zuständigen in Italien in Kontakt.