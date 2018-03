Veranstaltung Hin und Her bei Sommer am Schloss

Hin und Her bei Sommer am Schloss

Sachsenheim / Mathias Schmid

Vergangene Woche wurde es auf der Sitzung des Bunds der Selbstständigen (BdS) verkündet: Das Fest-Sommer am Schloss soll in diesem Jahr eine Woche später, am 21./22. Juli, stattfinden (die BZ berichtete). Jetzt rudert der BdS zurück. Es bleibt beim ursprünglichen Termin 14./15. Juli. TV-Übertragungen zu den finalen Spielen der Fußball-WM wird es nicht geben.

Ein Grund sind die aktuellen Bauarbeiten am Wasserschloss: Am 22. Juli feiert der Liederkranz Sachsenheim im Schloßgarten sein Schlossgartenfest. „Es wäre im Prinzip möglich dies zusammenzulegen, was auch Synergien hervorbringen könnte, allerdings nur dann, wenn der Durchgang am Schloss für diese Veranstaltung geöffnet werden könnte“, meinte Konrad Buck. Eine Anfrage diesbezüglich bei der Stadt sei aber verneint worden.

Zu wenig Vorlaufzeit

Denn zum einen hätte dies offenbar von längerer Hand geplant werden müssen. Zudem sind, wie der Technische Beigeordnete der Stadt, Gunter Albert, betont, die Kosten von 20 000 Euro pro Öffnung des Durchgangs inklusive Bauunterbrechung zu hoch.

Eine Verschiebung um eine Woche nach vorne geht auch nicht. an diesem Termin sind gleich mehrere Veranstaltungen. Abgesehen von der Fußball-WM ist am Samstagabend im Lichtenstern-Gymnasium ein Symphonieorchester, zu dem beispielsweise auch Gemeinderäte und Bürgermeister eingeladen sind. Am selben Tag findet auch ein Beach-Volleyball-Turnier bis 22 Uhr in Hohenhaslach statt. Die evangelische Kirchengemeinde Spielberg hat samstags ab 10.30 Gemeindefest, ebenso die evangelische Kirchengemeinde Häfnerhaslach, berichtet Konrad Buck.

Er will das Fest „jetzt einfach wie geplant ganz normal am 14. und 15. Juli durchführen“. Das heißt: Eröffnung am Samstag, um 19 Uhr oder 19.30. „Dann ist das Spiel um Platz drei (WM, die Red.) auf jeden Fall vorbei und die Leute können zum Feiern auf den Schlosshof kommen“, meint er. Am Sonntag geht es weiter mit „Frühshoppen“ ab 11 Uhr, Der verkaufsoffene Sonntag soll dann von 12 Uhr bis 17 Uhr gehen. Wenn die Band um 19.30 Uhr, loslegt, „müsste das Endspiel auch vorbei sein und die Leute können zum Feiern – oder Trauern – auf den Schlosshof kommen“, meint Buck.

Abstimmung über Ablauf

Eine Übertragung der WM-Spiele wird es, wie bereits berichtet, nicht geben. „Das können wir nicht stemmen“, bedauert der BdS-Vorsitzende. Darüber, wie der genaue Ablauf sein wird, will der BdS jetzt abstimmen.