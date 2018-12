Eichwald Haushalt für 2019 verabschiedet

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Ohne Diskussionen und mit wenigen Worten wurde am Montagabend der Haushalt 2019 des Zweckverbands Eichwald (ZVE) im Rathaus Bietigheim verabschiedet. Die weisungsgebundenen Abgesandten der vier Mitgliedskommunen Sachsenheim, Bietigheim-Bissingen, Oberriexingen und Sersheim stimmten diesem einstimmig zu. Zuvor hatte der Haushaltsplan, wie berichtet, bereits in den einzelnen Gemeinderäten Bestätigung erhalten.

Rund 5,7 Millionen Euro beträgt das Haushaltsvolumen im verabschiedeten Haushalt 2019. Davon entfallen 1,5 Millionen Euro auf den Verwaltungs- und 4,2 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. Das Geld stammt aus der Rücklage und wird zum Großteil an die Kommunen ausgeschüttet. Rund 1,1 Millionen Euro beträgt die voraussichtliche Gesamt-Steuerausschüttung aus Grund- und Gewerbesteuer.

Gesprächsbedarf: Gebäudehöhe

Mehr Gesprächsbedarf gab es jedoch beim zweiten Punkt auf der Tagesordnung: die Aufstellung des Bebauungsplans „Westerweiterung Gewerbepark Eichwald“. Sersheims Bürgermeister Jürgen Scholz nutzte vor der Abstimmung die Gelegenheit, einige Worte an die ZVE-Vertreter zu richten. „Unser Gemeinderat tut sich etwas schwer bezüglich der Gebäudehöhe.“ Porsche möchte im Westen, also auf Sersheimer Gemarkung, erweitern. Diese Option hat das Unternehmen bereits seit 2007. Doch das geplante Gebäude soll bis zu 35 Meter hoch werden. Zu hoch für Sersheim. Auch Sachsenheimer Grünen-Statdtrat Günter Dick gab zu bedenken, dass es einen sinnvollen Übergang zwischen den Unternehmen und der Natur geben muss. „Wir rücken nah an den Wald ran“, ergänzte Roland Stöbe, Sersheimer SPD-Gemeinderat. Bietigheims Oberbürgermeister Jürgen Kessing entgegnete jedoch: „Wenn wir keine Flächen verschenken wollen, dann müssen wir in die Höhe.“

Doch nicht nur die Gebäudehöhe wurde angesprochen. Bürgermeister Scholz regte ebenfalls eine Prüfung der Verkehrssituation, Individual- wie auch der öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Horst Fiedler, Bürgermeister von Sachsenheim, erklärte, dass dafür ein Verkehrsgutachten nötig ist, das bereits in Auftrag gegeben wurde und dass die Anregungen berücksichtigt werden.Der Aufstellungsbeschluss wurde einstimmig verabschiedet.