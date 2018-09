Sachsenheim Hauptforderung: Tempo 30 bei Tag und Nacht

Sachsenheim / Von Susanne Yvette Walter

Für mehr Sicherheit und Lebensqualität in Kleinsachsenheim will sich die Initiative Ortsdurchfahrt Kleinsachsenheim (IOK) weiter stark machen: Der zunehmende Verkehr, die Enge der Ortsdurchfahrt und die damit sehr unbefriedigende Situation für viele Bürger nicht nur an der Ortsdurchfahrt Kleinsachsenheim L 1141 haben die IOK bewogen, konkrete Verbesserungsvorschläge zu machen. Bei der letzten Sitzung des Bezirksbeirates sprachen die Initiatoren Jürgen Bothe und Reiner Thaller an, was sich an der Ortsdurchfahrt Kleinsachsenheim aus ihrer Sicht unbedingt ändern sollte. 200 Unterschriften von Bürgern, die ebenso denken, hatten sie im Gepäck.

„Viele Bürger hatten wohl in den letzten Jahren bei der Verwaltung das leidige Thema Verkehr angesprochen und doch meist entmutigt aufgegeben. Wir haben die Anliegen und Vorstellungen von Anwohnern, Eltern, Schülern, Senioren gebündelt, um für mehr Sicherheit und Lebensqualität in Kleinsachsenheim einzutreten“, erklärt Jürgen Bothe von der IOK. „Wir wollen den Finger in die Wunde legen und das Machbare tun“, bekräftigt Reiner Thaller, ebenfalls einer der treibenden Kräfte der Initiative.

Voraus ging, dass beide intensive Gespräche mit den Kleinsachsenheimer Gemeinderäten und den Bezirksbeiräten sowie der Stadtverwaltung zu diesen Themen geführt haben. Als Grundziel sehen es die Vertreter der Initiative an, dass Tempo 30 für die gesamte Ortsdurchfahrt bei Tag und Nacht zur Verminderung der Lärmbelastung gelten sollte. „Der Effekt ist doppelt. Die Lärmbelästigung verringert sich und die Verkehrssicherheit im Ort vergrößert sich, wenn ich statt Tempo 50 nur noch 30 fahren darf“, betont Jürgen Bothe.

Konstante Überwachung

Die Initiative fordert eine zusätzliche Geschwindigkeitsanzeige und eine konstante Überwachung des Tempolimits. Der Entwurf des Lärmaktionsplanes von der Stadtverwaltung und vom Landratsamt sieht nur eine Temporeduzierung von der Friedenstraße bis zur Einmündung der Eugen-Doster-Straße vor, betont Jürgen Bothe. „Das ist zu wenig“, so Thaller. Beim Übergang zum Sportplatz gebe es eine gefährliche Querung, die nicht ausreichend gesichert sei. Thaller: „Nach der geplanten Kindergartenerweiterung dürfte das Problem noch größer sein. Hier geht’s zur Schule, zum Kindergarten sowie zum Sportgelände, da gehört unbedingt Tempo 30 her“, macht er deutlich. Nach dem jetzigen Entwurf des Lärmaktionsplans werden mit Einführung von Tempo 30 sechs Wohnhäuser mit 15 Anwohnern noch nicht ausreichend entlastet, deshalb hat die Initiative den Antrag auf Einbringung eines lärmarmen Straßenbelags gestellt. Sie fordert, dass die Maßnahme nicht wie ursprünglich geplant erst im Jahr 2024 umgesetzt wird.

Weniger Lärm, mehr Sicherheit

Der Entwurf des Lärmaktionsplans wurde vom Gemeinderat am 21. Juni 2018 zur Kenntnis genommen. Die endgültige Entscheidung des Landratsamts sowie des Regierungspräsidiums steht noch aus. Der Lärmaktionsplan soll im Oktober vom Gemeinderat behandelt werden.

Ein weiterer Gefahrenpunkt in der Ortsdurchfahrt ist der Gesamtzustand der Gehwege. Zwar muss ein Gehweg heute eigentlich eine Mindestbreite von 1,50 Meter haben, aber, wenn der Bestand diese Breite nicht mitbringt, müssen entsprechend bauliche Maßnahmen ergriffen werden. „Die Gehwege in Kleinsachsenheim haben teils nur eine Breite von 50 Zentimetern“, erklärt Bothe. Wenn dann, was bei zunehmendem Durchgangsverkehr mit Traktoren und LKW keine Seltenheit ist, die Straßenführung zu eng werde, weichen viele auf den Gehweg aus und dies stelle eine erhebliche Gefährdung der Fußgänger dar. „Wir könnten uns vorstellen, dass an solchen Stellen sinnvoll Poller angebracht werden, allerdings nicht so inflationär wie in Ochsenbach“, erklärt Bothe.

Außerdem fehlten ein Zebrastreifen oder eine Fußgängerampel im Bereich zwischen der Bushaltestelle und dem Stachus. Die Bushaltestelle sei viel zu schlecht als solche ausgewiesen. Deshalb schlägt die IOK vor, diese mit einem roten Dreieck als gefährliche Bushaltestelle zu markieren und zusätzlich auf der Straße den Schriftzug „Bus“ anzubringen.

Ein weiteres Problem stellt die zunehmende Belastung durch Großtraktoren dar. Die Kritik der IOK richtet sich nicht gegen den üblichen landwirtschaftlichen Verkehr, der zum Beispiel wegen der Getreideernte unterwegs ist. „Die Fahrten von Großtraktoren finden teilweise rund um die Uhr und auch feiertags statt. Es kommt durch ungesicherte Ladung zu Verschmutzungen. Gehwege werden in den Kurven und bei Begegnung befahren, beschreibt Thaller die aktuelle Situation. Was den LKW-Verkehr angeht, seien hier auch viele Mautpreller unterwegs. Mit der Erweiterung des Industriegebiets Eichwald sei eine weitere Zunahme des LKW- und PKW-Verkehrs zu erwarten.

Die Initiative möchte den Verkehr jedoch nicht in andere Ortsteile verlagern, deshalb sei es unerlässlich, dass für das gesamte Stadtgebiet ein Verkehrswegeplan erstellt werde. Die Initiative sieht sich hier als Mittler und Vertreter der Kleinsachsenheimer Bürger, um in Zusammenarbeit mit den politischen Gremien und Behörden zukünftig eine deutliche Verbesserung der jetzigen Situation zu erreichen.