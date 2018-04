Sachsenheim Halt für Reisebusse wieder im Rat

Von Mathias Schmid

An diesem Donnerstag soll sie zu einem Ende kommen: die Diskussion um einen Ort in Kleinsachsenheim, an dem Reisebusse ihre Gruppen ein- und wieder aussteigen lassen können.

Der Wunsch geht auf die Gemeinderäte zurück, die aus Kleinsachsenheim kommen, und ist laut SPD-Rat Gerhard Haug bereits 15 Jahre alt. Doch ein geeigneter Ort zum Halt für Reisebusse konnte noch immer nicht gefunden werden. Jetzt soll im Sachsenheimer Gemeinderat eine Entscheidung fallen.

Die Verwaltung bleibt bei ihrem Standort in der Neuweiler Straße, in der ohnehin bereits eine Bushaltestelle ist. Das Argument: Hier sei der einzige zentrale Platz, an dem sich die Idee realisieren lasse. „Wie bereits mehrfach ausgeführt, handelt es sich bei einem Reisebushaltepunkt nicht um eine feste Haltestelle. Er kann jederzeit organisatorisch auch an andere Orte verlegt werden“, betont die Verwaltung in ihrer Vorlage.

Dass hierbei ein Ort mit bereits vorhandener Linien-Haltestelle anvisiert wird, ist für die Verwaltung nur sinnig. Veranstalter und Busspediteure könnten allerdings jederzeit einen anderen Anfahrts- oder Ankunftspunkt festlegen. „Damit erübrigt sich die Frage nach einem ’Interim’, denn jeder Reisebushaltepunkt hat immer eine unverbindliche Wirkung und kann jederzeit verlegt werden“, so die Argumentation der Stadt.

Die Anwohner in der Neuweiler Straße haben aber einen ganz anderen Blick auf das Vorhaben. Sie führen vor allem sicherheits- und platztechnische Gründe auf. Auch der Bezirksbeirat Kleinsachsenheim hat diesen Standpunkt. Die Neuweiler Straße ist unter anderem als sicherer Schulweg ausgewiesen. Darüber hinaus gebe es auch kaum Möglichkeiten für Autos, mit denen die Leute zu den Bussen kommen, zu halten, geschweige denn für die Zeit des Ausflugs zu parken.

Die Anwohner befürchten daher, dass ihre Einfahrten zugeparkt werden. Außerdem sehen sie Probleme wegen der geringen Straßenbreite von teilweise 5,20 Metern und einem eventuell eintretenden Begegnungsverkehr von Bussen. Ein Anwohner hatte in einer vergangenen Bürgersprechstunde auch darauf verwiesen, dass potenziellen Busunternehmen den Standort ebenfalls für fragwürdig hielten.

Grundstücke nicht lang genug

Auf Anregung hin prüfte die Stadt auch noch die Möglichkeit einer Verbreiterung der Straße im Bereich der Haltestelle Neuweiler Straße. Dies sei hier allerdings nicht möglich, da die verfügbaren Grundstücke nicht lang genug seien.

Schon zu Beginn, so betont die Stadt immer wieder, hätte sie auch zahlreiche andere Standorte überprüft. Doch angesichts der Ablehnung der Bürger kommen aus den Gremien immer wieder neue Vorschläge, wo denn eventuell viel besser ein Haltepunkt für Reisebusse entstehen könnte.

Darunter, so die Stadt, seien aber auch wiederkehrende Vorschläge wie im Bereich Backhaus, Heinzenberger Weg oder Ehrenmal. „Eine Wiederholung ändert an den dortigen Einschätzungen nichts“, macht die Vorlage für Donnerstag deutlich. Die Grüne Liste Sachsenheim (GLS) hatte zuletzt einen weiteren Vorschlag unterbreitet: eine Haltebucht im Bereich des neuen Sportplatzes. Hier könnten, so die Fraktion, Reisebusse „ohne Behinderung des Verkehrs die Reiseteilnehmer ein- und aussteigen lassen“. Auch gebe es Parkmöglichkeiten. Und die Bucht könnte für Busse mit Schul- und Kindergartenkindern mitgenutzt werden. „Zurzeit müssen diese unter der Gefahr des laufenden Verkehrs am Besigheimer Weg, beziehungsweise Obere Schulgartenstraße, aussteigen“, hieß es im Antrag der Sachsenheimer Grünen. Doch die Verwaltung lehnt ab: Der Standort Sportplatz „scheint sowohl aus Kostengründen, als auch aus nachbarschaftlichen Abwägungen zum TSV und zu den Einzelhandelsmärkten sowie aufgrund der Distanz zur Ortsmitte nach erster Einschätzung nicht als ausreichend geeignet. Denn genau das war die ursprüngliche Idee: Ein Standort, den alle Kleinsachsenheimer zu Fuß erreichen können.

Mit dem Auto anreisen

Die Rede ist von vier bis sechs Fahrten pro Monat. Bisher fahren die meisten Busse von Großsachsenheim aus ab, sodass auch aus Kleinsachsenheim mit dem Auto angereist werden muss.

Das Wartehäuschen, das an der Haltestelle Neuweiler Straße eingerichtet werden soll, sei nicht für die Reisebus-Passagiere, sondern für die „Verbesserung der Situation für die Nutzer der regulären Buslinien“, schreibt die Verwaltung in der aktuellen Vorlage. Eine formalrechtliche Erweiterung der Haltestelle finde damit nicht statt.