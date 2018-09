Sachsenheim Große Sanierungen geplant

Sachsenheim / Von Michaela Glemser

Viele ehrgeizige Großprojekte stehen in Kleinsachsenheim in den kommenden Jahren an, denn einige öffentliche Gebäude sind erheblich in die Jahre gekommen und müssen dringend saniert werden, um die Bausubstanz erhalten zu können. Die Liste, welche die Kleinsachsenheimer Bezirksbeiräte für die Mittelanmeldungen zum Haushalt 2019 beschlossen haben, umfasst zwar nur fünf Punkte, aber diese haben es in sich.

Dreimal hohe Priorität

Höchste Priorität haben, nach Meinung der Bezirksbeiräte, die notwendigen Sanierungsarbeiten an der Mehrzweckhalle in Kleinsachsenheim. „Es muss etwas an den Umkleidekabinen und den Sanitäranlagen, am Dach und seiner Wärmedämmung getan werden“, sagt Stadtteilbeauftragter Timon Friedel, „die Maßnahmen wurden in der Vergangenheit immer wieder aufgeschoben, sind aber dringend erforderlich. Spätestens 2020 müssten sie umgesetzt werden.“

Ebenfalls schon lange im Gespräch sind die Erneuerung und Umnutzung der Kelter. Das Gebäude soll mit Räumen für die Vereine und Toiletten ausgestattet werden. „Im Moment ist dort ein Lager des Stadtmuseums untergebracht. Ein offizielles Nutzungskonzept gibt es bisher nicht, aber Gemeinderat Siegfried Jauß hatte mehrere Planskizzen erarbeitet, welche die angestellten Überlegungen sehr gut zusammenfassen“, betonte Friedel.

Ähnlich sieht es mit der ehemaligen Verwaltungsstelle in Kleinsachsenheim aus. Auch hier muss mit Sicherungsarbeiten die Bausubstanz erhalten werden. Die Pläne eines privaten Investors mit dem Gebäude scheiterten, sodass ein tragfähiges öffentliches Nutzungskonzept ebenso nötig ist wie eine detaillierte Ermittlung der zu investierenden Sanierungskosten. „Die Verwaltungsstelle als ehemaliges Rathaus in Kleinsachsenheim befindet sich an einem zentralen Platz. Das Gebäude ist städtebaulich ein Pluspunkt und sollte unbedingt erhalten werden“, stellte Friedel klar.

Mittlere Priorität räumen die Kleinsachsenheimer Bezirksbeiräte der Erneuerung des Backhauses ein, während sie rund 100 000 Euro für Planungsleistungen zur Verkehrsberuhigung in der Großsachsenheimer Straße einfordern. Weit weniger steht auf der Liste der Großsachsenheimer Bezirksbeiräte. Sie beantragen lediglich das Aufstellen von zusätzlichen Mülleimern in der Oberriexinger Straße sowie am Spielplatz in der Goethestraße und die Ausbesserung von beschädigten und losen Pflastersteinen am örtlichen Busbahnhof.

Erheblich mehr zu tun, gibt es im Stadtteil Hohenhaslach. So soll das Gewerbegebiet in der „Leimengrube“ auf den Weg gebracht werden. „Die Grundstücksverhandlungen sind abgeschlossen, der Aufstellungsbeschluss erledigt. Ich hoffe, dass wir einen entscheidenden Schritt vorankommen, denn es gibt für die Gewerbeflächen bis zu acht Interessenten, die darauf warten“, erklärte Ortsvorsteher Alfred Xander. In diesem Zusammenhang soll auch die Straßenbeleuchtung im Spielberger Weg weitergeführt werden. Zudem ist die gänzliche Asphaltierung dort schon lange ein Anliegen der Anwohner. „Ich weiß, dass sich die Verantwortlichen der Stadt dagegen sträuben, aber wir geben diesen Punkt nicht auf. Der Weg war Teil der einstigen Rebflurbereinigung, und alle anderen betroffenen Straßen und Wege wurden auch asphaltiert“, unterstrich Xander.

Ebenso lange sind die Hohenhaslacher Ortschaftsräte bereits auf der Suche nach einem passenden Standort für einen Spielplatz in der Rechentshofer Straße. Auch dieser Punkt soll im kommenden Jahr erfolgreich abgeschlossen werden können. Die Standortfrage wird derzeit ebenso für den Bau eines Seniorenzentrums geklärt. Im Gespräch sind unter anderem Freiflächen östlich der Vaihinger Straße, südlich der Talsiedlung oder am Rande des Baugebiets „Allmandklinge II“.

Weitere Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten wünschen sich die Hohenhaslacher Ortschaftsräte an der Aussegnungshalle des Friedhofs, an den Umkleiden und den Sanitäranlagen der Kirbachtalhalle, an der Decke und in den sanitären Einrichtungen des einstigen Lehrschwimmbeckens, an den Fenstern des Hausmeistergebäudes der Kirbachschule sowie an den Toiletten der Schule. Weiterhin unterstützen die Ortschaftsräte den Antrag der Vertreter des Evangelischen Kindergartens „Unterm Weinberg“ auf Einrichtung einer Waldkindergartengruppe. „Wir bitten auch um Prüfung der Sanierung des Backhauses im Panoramaweg sowie eines jährlichen Finanzzuschusses für die Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an der Hohenhaslacher Kelter, deren Kosten der Kulturring als Trägerverein alleine nicht mehr schultern kann“, sagte Xander.

Info In der kommenden Woche erscheint der zweite Teil der Mittelanmeldungen aus den Stadtteilen für den Sachsenheimer Haushalt 2019. Dabei stehen Spielberg, Ochsenbach und Häfnerhaslach im Mittelpunkt.