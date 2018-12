Gymnasium Große Kunstaktion fürs Lerncafé

Sachsenheim / sz

Am Samstag, 15 Dezember, von 14 bis 16 Uhr wird im Foyer des Lichtenstern-Gymnasiums eine Kunstauktion zu Gunsten des Lichtenstern-Lerncafés durchgeführt. Bereits am Freitag, 14. Dezember, ist eine Vorbesichtigung von 14 bis 19 Uhr möglich. Dies teilt der stellvertretende Schulleiter, Helmut Dinkel, mit. Am Freitag, 19.30 Uhr, und am Samstag, 17 Uhr, findet auch das Weihnachtskonzert der Schule in der Stadtkirche statt.

Parallel findet an beiden Tagen ein Graphikmarkt statt. Großzügig wurden 60 Kunstwerke sowie zahlreiche Graphiken zur Verfügung gestellt, die insgesamt einen Schätzwert von annähernd 80 000 Euro haben, so Dinkel. Es sind Graphiken, die man zu einem Festpreis von 50 bis 90 Euro erwerben kann, bis hin zu Kunstwerken, für die ein vierstelliger Ausrufpreis festgelegt ist. Darunter sind Grafiken von Chagall oder Gemälde des Löchgauer Künstlers Wolfgang Häberle, einer der Initiatoren der Auktion. Als Auktionator konnte Bietigheim-Bissingens Oberbürgermeister Jürgen Kessing gewonnen werden.

Als Schüleraufenthaltsraum will das Gymnasium ein Lerncafé einrichten, das die Schule weitgehend aus eigenen Mitteln finanzieren muss. Für diesen Zweck ist der Erlös aus der Kunstauktion und dem Grafikmarkt gedacht. s