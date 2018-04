Schwerpunkt Große Kreisstadt – eher nicht

Sachsenheim / Von Mathias Schmid

Die Ernennung zur Großen Kreisstadt bringt Vorteile und Freiheiten, aber auch Aufgaben mit sich. Sachsenheim als Wohnungsbauschwerpunkt könnte die dafür erforderliche Marke von 20 000 Einwohnern in der Zukunft knacken. Entgegen anders lautender Stimmen betont die Stadt, dass das nicht allzu bald passieren würde. Der Zeitpunkt ist nicht ganz uninteressant. Schließlich ist Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr. Und eine große Kreisstadt brächte auch einen Oberbürgermeister-Posten mit sich.

Allerdings: „Für die Stadt Sachsenheim ist das Thema Große Kreisstadt keines, das heißt, wir gehen das nicht aktiv an“, betont Sprecherin Nicole Raichle. Und das ist erst mal entscheidend. Denn so lange die Stadt nichts unternimmt, wird sie auch nicht zur Großen Kreisstadt ernannt. „Die Erklärung zur Großen Kreisstadt setzt eine Einwohnerzahl von mehr als 20 000 Einwohnern und einen entsprechenden Antrag der Gemeinde voraus“, erklärt Katja Lumpp vom Regierungspräsidium Stuttgart (RP).

Die für die Stadt maßgeblichen Einwohnerzahlen sind die des Statistischen Landesamts. Zwar wächst Sachsenheim seit Jahren, ist aber noch ein gutes Stück von der Marke entfernt. Ganz aktuell wurde in dieser Woche die Zahl herausgegeben, dass zum 10. Juni 2017 insgesamt 18 484 Menschen in Sachsenheim lebten, also noch rund 1500 Personen zu wenig, um überhaupt einen Antrag bei der Landesregierung stellen zu können. Und: Die 20 000 Einwohner müssten dauerhaft überschritten sein.

Auch das aktuelle Wachstum – die Baugebiete Süd I und Sonnenfeld in Großsachsenheim – brächte die Stadt nicht so schnell über diese Linie, betont die Stadt. „Wenn man bedenkt, dass das Baugebiet Sonnenfeld bis maximal rund 300 Einwohner ausgelegt ist, kann man sich vorstellen, was an neuen Baugebieten geschaffen werden müsste um so viele Menschen anzusiedeln. Dies ist derzeit nicht realistisch und auch nicht angestrebt“, betont Raichle für mindestens die fünf kommenden Jahre.

Doch schon mehr Einwohner?

Der BZ berichten aber mehrere unabhängige interne Quellen, die davon ausgehen, wonach die 19 000er-Marke bereits geknackt sein dürfte. Auch der Zuwachs durch das Gebiet Sonnenfeld sei deutlich höher. Die Stadt verneint beides auf BZ-Nachfrage. Auch das Statistische Landesamt geht in der voraussichtlichen Entwicklung der Bevölkerung bis 2035 nicht davon aus, dass die Bevölkerung in Sachsenheim größer als 20 000 wird, hält es aber im Bereich des Möglichen, dass die Grenze theoretisch ab 2022 geknackt werden könnte.

Die BZ-Quellen gehen hingegen davon aus, dass bereits 2021 dauerhaft mehr als 20 000 Menschen in Sachsenheim leben könnten – wenn die Entwicklung sich so fortsetzt. Nötig wäre vermutlich noch ein weiteres Wohngebiet, das durch den Status als Wohnungsbauschwerpunkt wahrscheinlich ist. Allerdings: Laut Stadt braucht es allein drei bis vier Jahre für die Erschließung – und bisher wurde noch nicht einmal etwas Konkretes im Gemeinderat diskutiert. Zu den Einwohnern zählen auch Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung. Die Entwicklung hier ist schwer vorauszusagen.

Doch wie gesagt: Selbst wenn die Grenze überschritten ist, ist erst mal die Stadt am Zug. Und die hat Vor- und Nachteile einer großen Kreisstadt noch nicht abgewogen. „Auch wenn es Vorteile mit sich bringen würde, große Kreisstadt zu werden, so gäbe er doch weit weniger Spielräume als vielleicht gedacht. Für sehr viele Entscheidungen sind rechtliche Parameter einzuhalten und die Stadt hat hier nicht freie Hand“, meint Raichle und verweist beispielsweise auf Tempolimits. „Wir wären auch als Große Kreisstadt den gesetzlichen Weisungen unterworfen und der Kontrolle durch das RP.“

Für Sachsenheim würde die Ernennung zur Großen Kreisstadt eine deutlich größere Verwaltung bedeuten. Dafür gäbe mehr Zuweisungen aus dem Finanzausgleicht und neue Gebühren wie zum Beispiel von Blitzern. Raichle: „Da die Ausgaben hoch wären, ist schwer zu sagen, ob sich das rechnen würde.“