Haushaltsplan Große Investitionen stehen an

Oberriexingen / Yasina Hipp

„Das ist unser erster Haushalt nach dem NKHR (Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen), wir denken mit dem neuen Verfahren globaler und betrachten nicht mehr alles im Detail“, so Stadtkämmerer Jens Hübner in der Oberriexinger Gemeinderatssitzung vergangene Woche. Das bisherige Konzept der Kameralistik wurde nun auch in Oberriexingen von der Doppik abgelöst.

Bei der Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen ergibt sich somit im Ergebnishaushalt ein leichtes Plus von 40 300 Euro. Als wesentliche Einnahmequelle sind die Gewerbesteuern mit 600 000 Euro eingeplant, neben der Gewebesteuer steigen insgesamt alle Steuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um rund 385 000 Euro. Im Jahr 2019 werden aber auch hohe Ausgaben und Aufwendungen auf die Stadt zukommen. Den größten Posten belegen hier die Personalkosten, vor allem in der Kinderbetreuung, mit 2,8 Millionen Euro. „Die Personalkosten werden stetig steigen, so sind wir im Jahr 2020 wahrscheinlich schon bei über drei Millionen Euro“, so Jens Hübner. Dieser enorme Anstieg ist auf den dringend nötigen Ausbau von Kinderbetreuungsplätze zurückzuführen.

Im Jahr 2019 stehen auch große Investitionsmaßnahmen an. „Wir werden an vielen Baustellen gleichzeitig arbeiten, dazu gehört zum Beispiel die Sporthalle, die Straßensanierungen, die Stadtkernsanierung und einiges mehr“, meinte Bürgermeister Frank Wittendorfer. So werden sich die liquiden Mittel von derzeit rund 2,9 Millionen Euro auf knapp 0,7 Millionen reduzieren.

In der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 wird Stand heute, kein positives Gesamtergebnis in der Ergebnisrechnung, wie es noch im Jahr 2019 der Fall ist, erwartet. Das negative Ergebnis des Jahres 2020 (118 000 Euro) wird bis zum Jahr 2022 auf rund 345 000 Euro ansteigen. Daher müsse man sich mittelfristig über die Einnahmenbeschaffung und Ausgabenreduzierung Gedanken machen, so die Stadt. Die Gründe liegen vor allem an steigenden Personalkosten, die durch den Ausbau der Kinderbetreuungsplätze einhergehen.

Im Finanzhaushalt wird in der Finanzplanung dennoch ein Zahlungsmittelüberschuss zwischen 221 000 und 418 000 Euro erwartet. „Wir müssen auf Sicht fahren und zunächst in den kommenden Jahren unsere Großbaustellen fertigkriegen“, sagt Bürgermeister Wittendorfer, „dann müssen wir hintenraus schauen, was noch möglich ist. Wahrscheinlich müsse man aber ab 2021 Kredite aufnehmen. Er betont: „Alles, was wir angehen, ist aus unserer Sicht unaufschiebbar.“

Das Ressourcenverbrauchskonzept im neuen NKHR stellt Aufwendungen den Erträgen gegenüber. Hier wird nach einer „Drei-Komponenten-Rechnung“ vorgegangen, die die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung beinhaltet. „Wir sind froh, dass wir es jetzt geschafft haben den Haushalt aufzustellen. Es war viel Arbeit, vor allem auch mit der Softwareumstellung“, meinte Jens Hübner. Auch Bürgermeister Wittendorfer lobte die Stadtkämmerei, die es gemeistert hätte, in kürzester Zeit mit neuer Software einen soliden Haushaltsplan für das Jahr 2019 für Oberriexingen aufzustellen.

Info Der Gemeinderat nahm den Entwurf der Haushaltssatzung samt des Haushaltsplans 2019 einschließlich des Finanzplans und des Investitionsprogramms bis 2022 zur Kenntnis. Ende März wird der Haushalt verabschiedet. Bis dahin haben die Fraktionen Zeit, Anträge und Änderungen einzubringen.