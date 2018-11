Funde Granaten und Munition ausgebuddelt

Sersheim / bro

Der Fund in einem Sersheimer Waldstück dürfte nicht dem Zufall, sondern einer guten Spürnase oder noch eher einem funktionierenden Metalldetektor zuzuschreiben sein. Unbekannte haben offenbar gezielt nach Granaten, Bombenteilen und Munition gesucht. Derzeit kümmert sich der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Regierungspräsidiums Stuttgart um das Material. Die Polizei ermittelt.

Waldspaziergänger hatten die Fundstelle am Sonntag der Polizei gemeldet. Für die Beamten war kurz, nachdem sie den Ort in Augenschein genommen hatten, klar, dass dies ein Fall für die Fachleute ist. Als diese dann vor Ort waren und die Lage eingeschätzt hatten, veranlassten sie, dass einer der Bäume umgelegt wird. Denn unter dem Teller des Wurzelwerks vermuteten die Spezialisten noch weitere Mengen an Kampfmitteln. Sie sollten Recht behalten.

Wehrmachtsbestände

Dabei handelt es sich um große Mengen an Munition aus ehemaligen Wehrmachtsbeständen, darunter auch Zwei- sowie Drei-Zentimeter-Sprenggranaten, die im Zweiten Weltkrieg zur Bordwaffenmunition von deutschen Jagdflugzeugen gehörten. Es wurden auch Stielgranaten, die ursprünglich aus einem hohlen hölzernen Stiel mit Abreißschnur, dem Brennzünder sowie dem Topf aus dünnwandigem Stahlblech bestanden. Letzterer war mit einer Pulverladung aus TNT gefüllt. Auch mindestens eine Zehn-Kilo-Splitterbombe gehört zu den Fundstücken bei Sersheim. Zudem wurden einige wenige Teile, die der US-Army zuzuordnen sind, gefunden.

Die Räumungsarbeiten werden noch einige Tage dauern. es wurde eine Nachtwache eingerichtet, da solche Funde wohl bei Sammlern sehr beliebt sind und in Internetbörsen ihre Abnehmer finden. Das ganze Material wird später in Sindelfingen eingelagert, geprüft und schließlich vernichtet.

Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt unter anderem wegen Fundunterschlagung und wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz.