Sachsenheim Graffiti-Kunstwerk für die Kirbachschule

Von Michaela Glemser

Die Kirbachschule in Hohenhaslach hat einen neuen Blickfang: eine neun Meter lange Leinwand, auf dem mit Graffiti der Schriftzug der Schule gesprüht ist. Zwölf Jungen und ein Mädchen von der Werkrealschule haben dieses Werk im Rahmen eines Workshops geschaffen. Unterstützt hat die Schüler dabei Filmakademie-Student Denis Pavlovic, der selbst ein bekannter Graffitikünstler ist und über die Sprayer-Szene in Stuttgart einen Film gedreht hat.

„Als Einstieg haben wir diesen Film angeschaut. Danach hat uns Denis Pavlovic erklärt, was überhaupt alles hinter einem Graffiti steckt“, schildert Guy Wernert. Der 15-Jährige ist einer der „KulturStarter“ an der Kirbachschule. Diese Schülermentoren haben in einer viertägigen Ausbildung in Stuttgart grundlegende Kenntnisse über Kunst und Kultur erworben. Durchgeführt wird dieses Programm von Vertretern der Landesvereinigung für kulturelle Jugendbildung und gefördert wird es vom baden-württembergischen Kultusministerium. „An dieser Ausbildung haben Schüler aus ganz Baden-Württemberg teilgenommen. Wir konnten zeichnen, fotografieren, filmen, haben gelernt, wie Gruppenarbeit organisiert und erfolgreich durchgeführt wird oder was Teamwork eigentlich bedeutet“, erklärt Moritz Weingart, ebenfalls ein „KulturStarter“ der Kirbachschule.

Ihre Kenntnisse sollen die Jugendlichen nach der Ausbildung an ihren Schulen umsetzen und für ihre Mitschüler neue Angebote auf die Beine stellen. „Wir haben uns für den Graffiti-Workshop entschieden und damit voll das Interesse getroffen“, betont René Treisch. Zunächst sollte der Graffiti-Workshop vormittags stattfinden, doch zu viele Schüler wollten dabei mitmachen. „So haben wir einen Nachmittagstermin und einen am Wochenende ausgewählt, wodurch sich die Teilnehmerzahl auf 12 Jungen und ein Mädchen reduziert hat“, erzählt Schulleiter Rainer Graef.

Im ersten Teil des Workshops konnten die Schüler ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihr Geschick mit der Sprühdose zunächst individuell ausprobieren. „Schließlich hatte unsere Schulsozialarbeiterin Sandra Kernberger die Idee, dass wir allesamt gemeinsam den Namen unserer Schule sprühen“, erinnert sich Nils Oberender, Schüler. Jeder Teilnehmer erhielt seine eigene Leinwand und gestaltete einen Buchstaben. Am Ende wurden die einzelnen Teile zu einem großen Schriftzug zusammengesetzt.

„Die Schüler haben sich damit natürlich an unserer Schule verewigt, denn der Schriftzug wird auch nach unserem umfassenden Umbau (die BZ berichtete) an ganz prominenter Stelle aufgehängt werden“, macht Schulleiter Graef deutlich. Gerne würde er die Graffiti-Kunst auch im Rahmen einer AG an seiner Schule anbieten, doch die Farben dafür sind sehr kostspielig. Auch der durchgeführte Workshop wurde nur durch Spenden ermöglicht. Die hauptsächlichen Kosten haben die Vertreter des Fördervereins der Kirbachschule übernommen, und auch aus dem Budget für die Schulsozialarbeit wurde ein Betrag beigesteuert. Schulsozialarbeiterin Sandra Kernberger, die seit 2016 an der Schule ist, hat die Workshop-Teilnehmer ebenfalls unterstützt. „Wir werden uns intensiv Gedanken darüber machen, wie unsere ‚KulturStarter‘ auch für die Grundschüler ein Projekt entwickeln können“, erklärt Graef.

Bei solch außergewöhnlichen schulischen Angebote werden auch immer wieder neue Talente entdeckt. „Manche Schüler haben ein so tolles Graffiti entworfen, davon waren wir selbst überrascht, denn normalerweise zeichnen diese Schüler nicht gerne. Aber Graffiti spricht eine ganz andere Zielgruppe an“, berichtet Guy Wernert.

Die Kirbachschule hat zum zweiten Mal an „KulturStarter“ teilgenommen. Die früheren Schülermentoren für kulturelle Bildung hatten mit anderen Schülern Trickfilme gedreht.