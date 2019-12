Eigentlich ging es am Mittwochabend bei der Sitzung des Zweckverbands Eichwald im Bietigheimer Rathaus um den Etat für 2020 (siehe Infobox). Ganz zum Schluss hatte Verbandsrechner Lars Roller aber auch noch erfreuliche Zahlen für 2019. Rund 400 000 Euro mehr können insgesamt an die Kommunen ausgeschüttet werden. Daneben gab es Kritik an zugeparkten Wohngebieten und Autofahrern, die Ampelregelungen missachten.

Der unerwartete Geldsegen aus 2019 hat laut Roller drei Gründe: 100 000 Euro mehr bringt die Gewerbesteuer ein, und die Ausgaben fielen um 50 000 Euro geringer aus. Der größte Teil kommt aber von Steuerrückstellungen, die der Zweckverband sicherheitshalber gebildet hat, um auf etwaige Rückzahlungen vorbereitet zu sein. Von diesen insgesamt 1,75 Millionen Euro können nun 250 000 ausgezahlt werden, da diese sicher nicht mehr benötigt werden.

Anschließend gab es verschiedene Diskussionen: Lothar Makkens (FW, Sachsenheim) berichtete von einem Schreiben eines Unternehmens aus dem Eichwald. Darin werden die Zustände in der Konrad-Zuse-Straße angeprangert: Getränke-Lastzüge würden laut Schreiben über Nacht und an Wochenenden „kreuz und quer, im Kurvenbereich, drei Züge hintereinander, entgegen der Fahrtrichtung und dann noch vor Parkplätzen in zweiter Reihe“ stehen. Bis zu zwölf Lastzüge seien schon gezählt worden. Zudem würden die Lastwagen oftmals in den Kreuzungsbereich ragen und für Gefahr sorgen. Es soll sich dabei um Subunternehmer handeln.

„Wir haben das auf dem Schirm“, sagte Verbands-Geschäftsführer Steffen Schurr und versprach das Thema in die nächste Bürgermeisterrunde mitzunehmen. Gerade am Wochenende und nachts seien Kontrollen durch das Ordnungsamt Sachsenheim aber schwierig.

Ebenfalls werden in der E-Mail der Anwohner erneut die Zustände in der Panzerstraße angeprangert. Die werde noch immer illegalerweise von Privatfahrzeugen genutzt – und das mit hoher Geschwindigkeit. Dadurch würden vor allem bei Dunkelheit Fußgänger, beispielsweise Arbeiter aus dem Eichwald, gefährdet.

Ruppig wurde es infolge eines Beitrags von Günter Dick (GLS, Sachsenheim). Der beklagte, dass Autofahrer an den beiden Eichwald-Kreuzungen oft bei Rot über die Ampel fahren würden. „Das hat schon zu gefährlichen Situationen geführt.“ Als er für längere Rotphasen zwischen den einzelnen Grünphasen plädierte, entfuhr es Oberriexingens Bürgermeister Frank Wittendorfer: „Noch länger.“ Auch Verbandschef Holger Albrich betonte: „Wir können nichts für das Fehlverhalten der Autofahrer.“ Dick entgegnete: „Wir sprechen uns beim ersten Verkehrstoten.“ „Auf der Basis sollten wir nicht diskutieren“, wies ihn Bietigheim-Bissingens OB Jürgen Kessing zurecht und fügte an: „Die Erfahrung zeigt: „Wenn es längere Wartezeiten gibt, fahren die Leute länger bei Rot drüber.“