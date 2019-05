Die Freien Wähler (FW) dominieren erwartungsgemäß die Sachsenheimer Ortschaftsräte. Mit den umfassendsten Listen angetreten, holten sie auch die meisten Mandate – und sind als einzige Fraktion in allen vier Gremien vertreten.

In Häfnerhaslach stellten nur zwei Listen Kandidaten: Die FW holten 88,29, die SPD 11,71 Prozent der Stimmen. Alle fünf aufgestellten Kandidaten ziehen in den Ortschaftsrat ein. Für die Freien Wähler sind das Marc Lorch (616 Stimmen), der bisher für die SPD im Gremium saß, Holger Springer (580), Larissa Weißschuh (534) und Valentin Stuber (524) und für die SPD Jutta Glöckle (299). Allerdings ist das Gremium, wie berichtet, unvollständig. Bei einer Nachwahl sollen die drei fehlenden Kandidaten ermittelt werden. Diese wird laut Stefan Trunzer, Teamleiter Verwaltung bei der Stadt, „frühestens im Spätherbst“ durchgeführt.

Zunächst wurde die Wahlbeteiligung für die Sachsenheimer Ortschaftsräte vom System falsch berechnet. Die Wahlbeteiligung in Häfnerhaslach lag tatsächlich bei 66,85 Prozent.

In Spielberg sind FW (47,22 Prozent), CDU (45,40) und SPD (7,39) vertreten (Wahlbeteiligung 72,64 Prozent). Damit sind von den FW Gerhard Wenzelburger (317 Stimmen), Wolfgang Ott (264), Kirsten Meerwarth (106) und Alexander von Carlowitz (95) im Rat. Die CDU vertreten Michael Stierle (211), Viola Lepp (188) und Daniel Ott (171). Die SPD ist mit Rudolf Aupperle (125) präsent.

Auch in Ochsenbach sind die FW (44,97 Prozent) stärkste Fraktion und sitzen mit Martina Feucht (248 Stimmen), Fabian Köstlin (190), Susanne Collmer (167) und Dieter Baum (166) im Ortschaftsrat. Die CDU (37,89 Prozent) vertreten Martin Dürr (362 Stimmen), Tobias Knodel (179) und Neu-Gemeinderätin Sabine Schülke (170). Für die GLS (17,14 Prozent) sitzt Birgit Wahlers (196 Stimmen) im Gremium. Wahlbeteiligung: 63,14 Prozent.

In Hohenhaslach sicherte sich die CDU (38,06 Prozent) die Spitzenposition. Dadurch ziehen Neu-Stadtrat Hans-Günther Neumann (988 Stimmen), Otto Kurzenberger (792), Rainer Klein (480), Bianca Schütz (471) und Jonas Hauber (436) ins Gremium ein. Es folgen die FW (34,98 Prozent) mit Philipp Notz (1101 Stimmen), Alfred Xander (1092), Nico Mollenkopf (840) und Dr. Matthias Ulmer (800). Die GLS (17,04) erhält zwei Sitze: Peter Brosi (834) und Claudia Tenzer (457). Für die SPD (9,92) sitzt Lina Steger (566) am Tisch. Die Wahlbeteiligung betrug 66,77 Prozent.

Noch nicht geklärt ist in allen vier Ortschaftsräten, wer Ortsvorsteher wird. In Ochsenbach und Spielberg wird es definitiv ein neues Oberhaupt geben. Die bisherigen Amtsinhaber Reiner Weiß und Volker Pertler waren nicht mehr angetreten. Spannend könnte es auch in Häfnerhaslach und Hohenhaslach werden. Denn die bisherigen Ortsvorsteher Holger Springer in Häfnerhaslach noch Alfred Xander in Hohenhaslach haben nicht die meisten Stimmen gesammelt. Das muss nichts heißen: Der Ortschaftsrat kann dem Gemeinderat jeden wahlberechtigten Kandidaten aus dem Ortsteil vorschlagen.

In Häfnerhaslach hat die Wahl des Stimmenkönigs zum Ortsvorsteher aber eine gewisse Tradition. Das würde die Abwahl von Holger Springer bedeuten, der sich knapp hinter FW-Fraktionskollege Marc Lorch einreiht. Lorch betonte aber gegenüber der BZ, keine Ambitionen auf den Posten zu haben. „Ich bin der Meinung, dass Holger Springer ein sehr guter Ortsvorsteher ist. Außerdem ist er auch im Gemeinderat, als einziger Häfnerhaslacher. Deshalb will ich, dass er wiedergewählt wird.“ Springer selbst kündigte an, im Falle einer Nominierung bereitzustehen.

In Hohenhaslach dagegen hat der Titel Stimmenkönig nicht viel zu bedeuten, wie der seit 20 Jahren amtierende Ortsvorsteher Alfred Xander betont. Ihm selbst sei dieser Titel in vier Amtszeiten nur einmal, nämlich 2014, zuteil geworden.

Dieses Mal holte er neun Stimmen weniger als FW-Kollege Philipp Notz. „Wir müssen abwarten, wen die zwölf Ratsmitglieder vorschlagen. Und die Person muss ja auch bereit sein.“ Xander selbst wäre es.