Serie Gesammelt werden Sympathien und Unterschriften

Von Mathias Schmid

Es läuft im Prinzip meist gleich ab, wenn Jürgen Bothe und Reiner Thaller in diesen Tagen an den Türen der Kleinsachsenheimer klingeln. Die beiden haben die Initiative Ortsdurchfahrt Kleinsachsenheim (IOK) gegründet, in der Hoffnung, etwas gegen den aus ihrer Sicht immer stärker werdenden Durchfahrts- und Lastverkehr bewirken zu können (die BZ berichtete). Bei den Anwohnern rennen sie damit offene Türen ein: „Super, dass sich dem endlich mal jemand annimmt“ – so oder so ähnlich werden sie empfangen. Aber nicht nur Befürworter, sondern auch neue Ideen und Mitstreiter gewinnen sie entlang der Großsachsenheimer Straße.

Station eins an diesem Tag ist ein Haus unweit der von der IOK ausgemachten Gefahrenstelle Stachus (Kreuzung Großsachsenheimer/Alte Großsachsenheimer Straße). Lange überreden brauchen die Unterschriften-Sammler Erika Lazlak und Hans Schäfer nicht. Stattdessen stimmen die ins Klagelied mit ein: „Wenn die Häcksler vorbei sind, kommen die Güllewägen“, sagt die 72-Jährige. Ihr 75-jähriger Lebensgefährte zeigt auf große Reifenspuren, die zum Teil über den Gehweg führen. „Da sieht man ja, wie eng die da vorbei fahren. Da vibriert das ganze Haus.“

Schnell unterschrieben hat auch die nächste Anwohnerin an der Durchgangsstraße. „Ich wohne schon immer hier“, sagt die 83-jährige Gertrud Kimmich, deren Familie früher das Tante-Emma-Lädle hier besaß, „und der Verkehr ist mittlerweile eine Zumutung“. Sie beglückt die Initiatoren auch gleich mit einer zum Thema passenden Geschichte aus Zeiten der Lebensmittelrationierung nach dem 2. Weltkrieg. „Früher bei uns sind die Leute teilweise über die Straße Schlange gestanden. Mit Autos war da nicht viel.“ Im Gegensatz zum Verkehr hätte sich an der Straße selbst seit 1954 nicht viel geändert.

Freundlich werden Rainer Thaller und Jürgen Bothe auch schon ins nächste Haus hineingebeten. „Das ist gut. Mit Ihnen wollte ich mich sowieso in Verbindung setzen, als ich das in der Zeitung gelesen habe“, sagt die 55-jährige Simone Mossbrugger, die hier mit der Familie wohnt. „Wir hatten schon mal überlegt, ob wir die Mietwohnung nach hinten raus noch dazunehmen, dass wir es ruhiger haben“, meint sie. Simon Moosbrugger findet ebenfalls die „ganzen Schlepper, am lautesten“: „Die fahren auch nachts zu später Stunde und sonn- und feiertags.“ Seit 35 Jahren wohnt sie im Haus und ist sicher: „Das hat mit der LKW-Maut angefangen. Dass die Leute Navis haben, und oft den kürzesten Weg fahren, ist auch ein Faktor.“

In diesem Haus gibt es für die beiden nicht nur Zuschriften und warme Worte, sondern auch handfeste Zusagen: „Man müsste auch in den sozialen Medien aktiv werden“, meint Sohn Roman Moosbrugger (24). Als die beiden Initiatoren bekennen, davon zu wenig zu verstehen, erklärt sich der junge Mann bereit, diesen Part zu übernehmen. Ohnehin hat er sich schon viele Gedanken gemacht: „Ich habe schon überlegt, ein provisorisches Gerät zur Messung der Luftqualität zu bauen.“ Denn hier auf dem Land messe ja keiner. „Und dabei haben die in der Stadt nicht mal den landwirtschaftlichen Verkehr“, sagt Simone Moosbrugger. „Zu den Hauptverkehrszeiten können wir die Fenster hier nicht mehr aufmachen.“

Nächste Station ist Metzger Markus Fett. Er kann von seiner Verkaufstheke gut beobachten, was draußen vor sich geht. „Wenn man hier so steht, sieht man, was sich so alles durchwälzt“, meint er. „Da kommt es schon vor, dass das Gebäude wackelt“, zeigt er auf die großen Glasfenster an seinem Geschäft. Auch er ist sicher: „Es wird immer mehr – egal ob PKW oder LKW.“

Binnen einer guten Stunde stehen auf der Liste immerhin schon acht Unterschriften – und mehrere Versprechen, dass auch die übrigen Familienmitglieder unterschreiben werden. „Wir wollen schon auch weiter von Haus zu Haus gehen, die Listen aber auch in den Geschäften auslegen“, erklärt Reiner Thaller. Es scheint so, als hätten er und Mitstreiter Jürgen Bothe etwas gefunden, das sich leicht zusammensammeln lässt.