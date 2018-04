Abschied Gerhard Haug verlässt den Gemeinderat

Markgröningen / Von Michaela Glemser

Wehmut lag am Mittwochabend im Ratssaal in der Luft, als Gerhard Haug zum letzten Mal im Gremium das Wort ergriff, um sich von seinen Ratskollegen nach 20 Jahren zu verabschieden. Aus Rücksicht auf seine Gesundheit will der über 75-Jährige in Zukunft kürzer treten, auch wenn ihm der Abschied sichtlich schwer fiel.

„Ich habe mein Amt als Gemeinderat gerne und hoffentlich mit viel Engagement ausgefüllt“, machte Gerhard Haug deutlich. Er habe in der Fraktion der SPD vier Vorsitzende erlebt. Er gestand ein, dass er vielleicht manchmal auch ein unbequemer Gesprächspartner gewesen sei, aber die kollegiale Zusammenarbeit im Ratsgremium stets zu schätzen gewusst habe.

Schon im Juli 1974 hatte Haug für den Gemeinderat in Markgröningen kandidiert, aber den Einzug ins Gremiums damals um knappe sieben Stimmen verpasst. Als er für einen scheidenden Gemeinderat nachrücken sollte, zog es ihn beruflich für längere Zeit in die USA. Nach seiner Rückkehr schließlich ersetzte Haug den ausgeschiedenen Rainer Christmann in den Reihen der Markgröninger SPD-Fraktion. Seit Februar 1998 war er kontinuierlich Mitglied im Gemeinderat.

„Sie verfügen aufgrund ihrer offenen Art über viele Kontakte in der Stadt. Sie sind mit ihrem Wissen über unsere Stadt und ihre Einwohner bald zu einer geschätzten Größe im Gemeinderat geworden“, lobte Bürgermeister Rudolf Kürner, der bekannte, dass er selbst häufig den Rat von Gerhard Haug gesucht habe, um Informationen über die Zeit zu erlangen, als er selbst noch nicht Stadtoberhaupt von Markgröningen war. In Haug stecke ein unerschöpfliches Archiv an Wissen über Markgröningen

Kürner erinnerte an viele Projekte wie den Bau der Ostumfahrung, zahlreiche Wohngebiete und Sanierungen, an denen der langjährige SPD-Gemeinderat mitgearbeitet habe. Kürner machte deutlich, dass mit Gerhard Haug ein Ratsmitglied „vom alten Schlag“ das Gremium verlasse. Auch die Ratskollegen bedankten sich nochmals für das kollegiale Miteinander und die verlässliche Partnerschaft.

Für Gerhard Haug rückt Martin Krämer in die Reihe der SPD-Fraktion nach. Der 45-jährige Heilerziehungspfleger und Vater vom vier Kindern ist unter anderem im Fußballverein engagiert.