Schwerpunkt Gegen die Käfer und für die Stadtkasse

Michaela Glemser

Auch wenn es draußen noch mal kalt und frostig ist, sind die Waldarbeiter der Reviere Sachsenheim und Sersheim schon lange wieder im Forst aktiv. Jetzt gilt es, dem Käferbefall vorzubeugen. Zudem wird der Verkauf des „Tafelsilbers“ vorbereitet.

„Wir hatten in diesen Tagen unsere letzte Brennholzversteigerung für diese Saison. Der nächste Termin ist erst wieder im Dezember. Die reguläre Holzernte ist für uns damit weitgehend abgeschlossen“, schildert der Sachsenheimer Revierförster Burkhard Böer. Jetzt geht es an die sogenannten „Sturmwürfe“, die überall im Wald verteilt liegen und von den Waldarbeitern akribisch gesucht werden müssen: umgeknickte und entwurzelte Bäume, die den jüngsten Stürmen zum Opfer gefallen sind, oder heruntergefallene Baumkronen.

„Wir dürfen nichts übersehen. Dies betrifft die Fichten, denn alles Holz, das am Boden liegt, ist ein potenzielles Nest für Käferbefall und gefährdet alle Bäumen im Umkreis“, betont Böer. Auf einer Waldfläche von mehr als 1200 Hektar ist diese Aufgabe nicht immer ganz einfach. Das Sturmholz wird entsprechend bearbeitet, an die befestigten Wege transportiert, wo schließlich die Entscheidung über die weitere Verarbeitung erfolgt.

Beste Qualität

Auch die Vorbereitungen für die große Eichen-Submission stehen jetzt auf der Agenda der Forstarbeiter. „Die Eichen sind das Tafelsilber unseres Waldes. Der Einschlag für dieses Jahr wurde in den vergangenen Tagen auf die beiden zentralen Lagerplätze bei Kleinglattbach und Pulverdingen gebracht. Dort wird das Eichenholz bestmöglich präsentiert“, berichtet Böer. Bei den gänzlich vom Schmutz befreiten Stämmen werden hauchdünne Scheiben abgesägt, damit die Bieter einen optimalen Eindruck von der Holzfarbe und dem Stammringaufbau gewinnen. Das Losverzeichnis für das gesamte Eichenholz geht im April an Interessenten in ganz Deutschland und dem Ausland, die bis zum 2. Mai das Holz auf den Lagerplätzen anschauen können. Am 3. Mai werden die Zuschläge für die einzelnen Lose vergeben. Die Bieter zahlen teilweise hohe Preise für die Eichen und verlangen dafür beste Qualität. Gerade für Furnierholz oder Wein-Barriquefässer werden die Eichen oft über weite Strecken transportiert und dürfen dafür keinerlei Mangel haben.

Jetzt ist auch die Zeit für Instandhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen an den Waldspielplätzen, Bänken und sonstigen Bereichen für die Naherholung im Forst gekommen. Im Frühjahr kümmern sich die Waldarbeiter zudem intensiv um die jungen Kulturen. Meist Flächen, deren Bäume zuletzt vom Käferbefall betroffen waren, werden für Neuanpflanzungen vorbereitet und von Bewuchs befreit. Die Verjüngungsflächen werden mit Schutznetzen oder Zäunen vor Wildverbiss bewahrt.

Mit dem Wetter ist Böer dieses Jahr bisher sehr zufrieden. Die von der Trockenheit strapazierten Waldböden haben sich erholt und ausreichend Feuchtigkeit. Zudem hat sich die Vegetation gut entwickelt. Auch der Sersheimer Revierförster Hartmut Flunkert macht das glücklich: „Im Wald sind keinerlei Besonderheiten zu beobachten. Wir können uns voll und ganz auf das Auspflanzen der jungen Bäume der nächsten Waldgeneration konzentrieren.“ Für Neupflanzungen darf kein Bodenfrost vorherrschen, und die Erde muss ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt sein.

Bei der Eichen-Submission ist Flunkert ebenfalls eingespannt. Als Platzwart überwacht er den Ablauf auf dem zentralen Lagerplatz bei Kleinglattbach.