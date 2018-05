Ausstellung Gefunden in Sachsenheim

Sachsenheim / Gabriele Szczegulski

Der kleine fünfjährige Roland Bentz ging verloren – 1950 im Freibad in Sachsenheim. „Das hat sich eingegraben, ist fast zum Trauma geworden“, sagt der 68-jährige Bietigheimer Künstler heute. Grund genug, um die Ausstellung mit Radierungen im Sachsenheimer Tender mit „Lost in Sachsenheim“ zu übertiteln, um die persönliche Beziehung des Bietigheimers zur Nachbarstadt zu demonstrieren. Mit nasser Badehose und total verheult, erzählt Bentz, sei er damals aus dem Freibad gerannt, hin zum Bahnhof in Sachsenheim. „Und hier schließt sich die Runde, denn jetzt bin ich wieder im Sachsenheimer Bahnhof, habe mich gefunden“, lacht er.

Bernhard O.

Im Tender stellt er ab Sonntag 35 Radierungen aus, jeweils zusammengefasst in kleine Serien, viele Arbeiten sind zum ersten Mal zu sehen. Dass die Ausstellung für den Bietigheimer etwas Besonderes ist, zeigt nicht nur, dass es einen eigenen kleinen Katalog „Lost in Sachsenheim“ dazu gibt, sondern dass auch eines seiner berührendsten Werke dort zum ersten Mal ausgestellt ist. „Der Bietigheimer Maler Bernhard O.“ heißt es und soll an Bernhard Obst, der vor drei Jahren einem Krebsleiden erlag, erinnern. Obst war ein enger Freund von Bentz. Die Radierung zeigt einen Mann von der Seite, ein Schatten verdunkelt sein Gesicht. Zeitlebens haderte Obst mit seinem Künstlersein, lehnte es ab, konnte aber auch nicht ohne die Kunst sein. Auch die Bietigheimer Fotografin Sabine Braun hat Bentz verewigt. Natürlich gibt es auch Sachsenheimer Ansichten und selbstverständlich auch Bietigheimer. Zu sehen sind die Radierungen, die Bentz für den Sängerkranz Bietigheim machte und die Unterstützern des Kinderchores „Singing Kids“ als Geschenk übergeben werden. Bhutanesische Ansichten – der Bhutan ist Roland Bentz’ Malerheimat – dürfen nicht fehlen. Er verewigte die Geburt des Kronprinzen, ein für den Himalayastaat wichtiges Ereignis.

Gebrochenes Herz

Ganz persönlich wird es in den Arbeiten „My breakable buzzing heart“, in denen der Künstler seine schwere Herzerkrankung und die darauf folgende Operation verarbeitete. All diese Radierungen sind in der Reha entstanden.

Info Die Ausstellung „Lost in Sachsenheim“ von Roland Bentz wird am Sonntag, 6. Mai, 11 Uhr, eröffnet. Sie geht bis 1. Juli. Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen, den es für 12 Euro im Tender gibt. Am Samstag, 5. Mai, 19 Uhr, gibt es im Tender die Lesung „Der Mann, der Sherlock Holmes war“. Am Dienstag, 8., 15., 22. und 29. Mai, 10.30 Uhr, findet „Literatur und Gedankenaustausch“ statt.