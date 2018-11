Ehrung Gedenkfeiern in allen Stadtteilen

Sachsenheim / bz

Im Stadtteil Kleinsachsenheim findet die Gedenkfeier am Sonntag, 18. November, um 11.30 Uhr statt. Die Feier am Ehrenmal im Friedhof wird vom Musikverein Stadtkapelle Sachsenheim und dem Gesangverein Eintracht Kleinsachsenheim musikalisch umrahmt.

Im Stadtteil Hohenhaslach findet ebenfalls am 18. November um 11.30 Uhr bei der Aussegnungshalle eine Gedenkfeier statt. Der Musikverein Hohenhaslach und der Gesangverein Liederkranz Hohenhaslach runden die Veranstaltung musikalisch ab.

Auch im Stadtteil Ochsenbach wird am 18. November um 11.30 Uhr am Ehrenmal vor der evangelischen Kirche der Toten gedacht. Der Musikverein wirkt mit.

Im Stadtteil Spielberg findet die Veranstaltung am 18. November um 12 Uhr bei der Aussegnungshalle statt. Umrahmt wird die Gedenkfeier vom Musikverein. Der Gesangsverein Liederkranz Häfnerhaslach beteiligt sich in Häfnerhaslach am Sonntag, 18. November, um 11.30 Uhr am Ehrenmal auf dem Friedhof.

Im Stadtteil Großsachsenheim wird am Sonntag, 25. November, um 11.30 Uhr (Totensonntag) am Ehrenmal im Friedhof der Toten gedacht. Der Musikverein Stadtkapelle und der Chor Notabene beteiligen sich daran.