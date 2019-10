Wenn Dörte Lange heute im Jugendhaus „Hot“ steht, ist sie sichtlich stolz auf das, was hier in zehn Jahren entstanden ist. „Es hängen viel Dekoration und Bilder, die die Jugendlichen gemacht haben. Dadurch ist die Grundstimmung sehr positiv im Haus“, freut sich die Leiterin. An diesem Freitag feiert das neue Jugendhaus auf dem Schulcampus in Großsachsenheim seinen ersten runden Geburtstag (siehe Infobox).

Vor zehn Jahren eröffnet

Nach vielen Jahren Vorlauf und knapp einem Jahr Bauzeit öffnete das Sachsenheimer Jugendhaus fast genau vor zehn Jahren, am 8. Oktober 2009. Zuvor trafen sich die Jugendlichen im „Sax-o-phon“ in der Steingrube. „Das war aber eher eine kleine Baracke“, erinnert sich Lange, die sich bereits seit 1997 in Sachsenheim um Jugendliche kümmert.

Neben Café und Spielraum war auch ein Band-Übungsraum für junge Musiker eingerichtet worden. Das „Hot“ ist im selben Gebäude wie die zeitgleich eröffnete Mensa untergebracht. Durch die Lage auf dem Campus ist auch eine enge Verzahnung mit den Schulen entstanden, zum Beispiel beim Schülercafé. Dienstags und donnerstags kann die Mittagspause im „Hot“ verbracht werden.

Die offene Jugendarbeit ist aber unverändert der Kernpfeiler geblieben. „Viele wollen einfach mal chillen“, betont Stadtjugendpfleger Nico Blum, „der Faktor Erholung spielt mittlerweile eine große Rolle, weil die Belastung größer geworden ist.“ 20 bis 30 Jugendliche gehören zur Stammbesucherschaft. Die große Mehrheit hat Migrationshintergrund. Zudem seien bei den Besuchern zu Hause der Platz oft begrenzt. „Die können nicht einfach ihre Kumpels zu sich nach Hause einladen. Deshalb kommen sie ins Jugendhaus. Nicht selten bringen sie auch Probleme und Sorgen mit. „Das nimmt sehr viel Platz ein. Wir haben Jugendliche mit teilweise schwierigem Hintergrund.“ Freundschaft, Liebe, Sexualität, Drogen – alles sei dabei. Ist erst einmal Vertrauen aufgebaut, rücken die Jugendlichen mit den Sorgen heraus.

Das „Hot“ ist aber auch zum Schauplatz der politischen Jugendbeteiligung in Sachsenheim geworden. Hier werden die Jugendforen abgehalten, die die Themen der Jugend auf die Agenda des Gemeinderats bringen sollen. Eine themenspezifische Runde, genannt Hearing, zum Skatepark hat dazu geführt, dass dieser – mit Hilfe der Jugendlichen – deutlich aufgewertet wurde. Mit „Pizza und Politik“ haben sich die Jugendlichen zuletzt auf die Kommunalwahl im Mai vorbereitet.

Bei anderen Angeboten müssen die Betreuer aber auch immer mit der Zeit gehen. „Das Handy ist heute allgegenwärtig. Die Verbindlichkeit, sich auf etwas festzulegen, ist rückläufig. Deshalb setzen wir immer mehr auf ad-hoc-Situationen. Das ist ein Stück weit schade, aber man muss sich einfach auch umstellen“, sagt Lange. Ein weiteres Beispiel: Eines der ersten Events, wenige Tage nach der Eröffnung vor 10 Jahren, war damals das Filmcafé. „Damit brauchen wir heutzutage nicht mehr kommen, mit den ganzen Streaming-Diensten und den riesigen Fernsehern, die bei vielen zu Hause stehen“, berichtet Blum. Für Jugendhausleiterin Lange ist das aber kein Problem: „Das Haus bietet so unglaublich viele Möglichkeiten, dass man an jeder Ecke wieder etwas Neues draus machen kann.“

Was die 55-Jährige besonders freut: „Immer wieder kommen auch ältere Jugendliche wieder ins Jugendhaus und suchen Hilfe, zum Beispiel bei einer Bewerbung. Sie vertrauen uns. Das ist die Bestätigung für unsere Arbeit.“