Lichtenstern-Gymnasium Gänsehaut und Abschied

Sachsenheim / bz

Im vollen Schulfoyer gaben Musiker des Lichtenstern-Gymnasiums Sachsenheim (LGS) mit ihren Lehrern ihr Frühjahrskonzert. Getrübt wurde die laut Schule tolle Stimmung lediglich durch den nahenden Abschied. Zum letzten Mal dirigierte nach fast 30 Jahren Musiklehrer Klaus Ulmer das Orchester beim Frühjahrskonzert.

Los ging es mit „Gabriellas Song“ aus dem schwedischen Musikdrama „Wie im Himmel“. Ihre Klasse an der Solo-Oboe bewies Clara Piro beim zweiten Stück des Abends. Die Neuntklässlerin trug mit dem Orchester „Gabriels Theme“ aus dem Film „The Mission“ vor. „Heiligste Dreieinigkeit“ – Jonathan Wandel sang die Bassarie aus Bachs Kantate Nummer 172, begleitet am Flügel von Gesangslehrerin Barbara Horn. Doch der Erligheimer Abiturient kann auch weltlich: mit Mozarts „Se vuol ballare“ aus der Hochzeit des Figaro. Sophia Sigrist als Pamina und Jonas Lay als Papageno entführten das Publikum noch einmal in die Opernwelt Mozarts – mit dem Duett „Bei Männern, welche Liebe fühlen“ aus der Zauberflöte. Traditionell gibt es am LGS Klaviertalente, die sich über Jahre exzellent entwickeln. Amelie Basler mit Chopins „Nocturne b-moll op. 9,1“ und Julius Paul mit der „Arabesque Nr. 2“ des Impressionisten Debussy zeigten ihr Können.

Dann kam die Kursstufe eins unter Leitung von Stephanie Müller. Ein vielstimmiger Mädchenchor und Nicolas Engelberg am Klavier brachten „Viva la vida“ der Band Coldplay zur Aufführung. Danach sammelten sich Orchester und Jazz Crew auf der Bühne. Mit den „Themes from 007“ erfüllte Bond-Stimmung das Foyer. In seinem letzten Frühjahrskonzert entlockte Klaus Ulmer den beinahe 50 Schülern einen Gänsehaut-Sound.

Nach weiteren Stücken übernahm unter Preglers Leitung die Jazz Crew allein. Bei „What ist hip?“ gab Pregler mit der Cow Bell den Takt vor, die Nachwuchsjazzer folgten. 50 Jahre Hair waren zum Schluss Anlass für Stephanie Müller mit ihrem großen Chor, Stücke aus dem Flower-Power- und Anti-Kriegs-Musical aufzuführen.