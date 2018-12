Thomas Bay Für mehr Lebensqualität

Sachsenheim / Mathias Schmid

Wenn Thomas Bay über Sachsenheim redet, tut er das mit Leidenschaft. Der 53-Jährige ist in Großsachsenheim groß geworden, war früher in der evangelischen Jugendarbeit aktiv. Heute ist er Leiter einer Sparkassen-Filiale in Ludwigsburg – noch, denn er will ja Bürgermeister seiner Heimatstadt werden.

„Mein Haupt-Beweggrund ist der, dass für die Bürger zu wenig getan wird. Vor allem das Städtewachstum muss nachhaltiger erfolgen“, betont Bay. „Wir müssen uns mehr auf das berufen, was die Stadt ist. Sie ist von Landschaft, Natur, Weinbau, Familien und Vereinen geprägt. Das will er im jetzt anstehenden Wahlkampf zum Thema machen.

„Familiäres Miteinander“

Das Ziel „zurück zu den Wurzeln“, will er dabei nicht ausrufen, „aber vielleicht zu einem familiären Miteinander. Bay betont, dass die Stadt natürlich wachsen müsse, aber in einem aus seiner Sicht verträglicheren Maße. Auch beim Thema Industrie müsse man nicht nur in den Dimensionen denken, wie es gerade im Gewerbepark Eichwald passiert, sondern verstärkt kleingliedrig. „Wir müssen die Klein- und Mittelständer unterstützen“, fordert Bay.

Das Miteinander – darum geht es für ihn auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen. So will der gelernte Sparkassenkaufmann sich stärker in die Vereinsförderung einbringen. „Da müssen wir mehr machen, mehr kommunizieren“, betont er. Das gelte auch beim Thema Lebensqualität: Wir müssen natürlich schauen, dass wir die Kosten nicht ausufern lassen. Aber wir müssen Lebensqualität schaffen, wir brauchen das Miteinander.“

Bay saß zwischen 1994 und 2004 für die CDU im Sachsenheimer Gemeinderat, ist aber kein Parteimitglied. Seine Eltern hatten früher in Großsachsenheim die gleichnamige Metzgerei und den Gasthof Adler in der Hauptstraße. Früher war er deshalb im BdS engagiert. Nachdem sich die Übernahme des elterlichen Betriebs trotz Gastronomie-Ausbildung zerschlagen hatte, schwenkte er um auf den Banken-Sektor.

Dass er keine klassische Verwaltungslaufbahn vorzuweisen hat, sieht Bay nicht als Nachteil. „Finanzen sind mir durchaus bodenständig bekannt. Und es gibt in Sachsenheim Amtsleiter mit dem nötigen Fachwissen. Ich sehe keine Bedenken, bin sogar der Meinung, dass wir jemanden brauchen, der bodenständig und nicht von der Verwaltung geprägt ist.“

Zur Person Thomas Bay, 53, ist alleinlebend mit Partnerin. Er hat zwei Kinder: Raphael (20) und Svenja (14).