Gemeinderat Fünf kritische Stellen in Oberriexingen

Oberriexingen / Yasina Hipp

An den 23. Juni 2016 erinnert sich Bürgermeister Frank Wittendorfer ganz genau: Damals stand in den Straßen Oberriexingens das Wasser wegen Starkregens. Schon damals entschied der Gemeinderat, dass das alte Kanalisationssystem im Zuge eines neuen Generalentwässerungsplanes (GEP) überarbeitet werden muss.

In der jüngsten Gemeinderatsitzung präsentierte Mathias Wach, von den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen nun die ausgearbeitete Vorlage. Im Zuge dieses Projektes gelang es Wach ein Bild von der Oberriexinger Kanalisation von oben aufzunehmen. Mithilfe dieser Aufnahmen machte er sich auf die Suche nach Schwachstellen im Kanalsystem: „Wenn die Rohre der Kanäle einen zu geringen Durchmesser haben, können sie an gewissen Stellen das Wasser nicht abtransportieren und es tritt aus den Schächten aus. Ein so genannter Überstau.“ In Oberrie­xingen gibt es den Untersuchungen nach fünf kritische Stellen, an denen es zu Überstauproblemen kommen kann: In der Sersheimer Straße, der Großmoltenstraße, der Sachenheimer Straße, der Römerstraße und der Unteren Gasse.

Untere Gasse ist ein Problem

Die vier zuerst genannten Straßen werden laut Mathias Wach keine großen Probleme verursachen. Hier müssen Rohre mit zu geringem Durchmesser gegen größere ausgetauscht werden. „Das Hauptproblem liegt in der Unteren Gasse“, so Wach. Die Schächte dort liegen nur knapp einen Meter unter dem Boden und haben einen viel zu kleinen Durchmesser. Allerdings sei auch wenig Platz in den engen Gassen, um breitere Rohre zu verlegen. Ein weiteres Problem ist die hohe Versiegelung im alten Stadtkern. Für das Wasser gebe es kaum Möglichkeiten zu versickern.

Die Stadträte sahen das Vorhaben, auch wegen der hohen Kosten, von rund 1,5 Millionen Euro, kritisch. Mathias Wach wird sich nun gemeinsam mit der Stadtverwaltung nochmal explizit die Untere Gasse vornehmen.