Sachsenheim Fünf kleine Baugebiete im Blick

Von Mathias Schmid

Es sind 95 Bauanfragen, die aktuell nicht erfüllt werden können, dazu jüngst die vielfach zu hohe Nachfrage im Neubaugebiet Sonnenfeld. Auch in Sachsenheim ist Wohnfläche begehrt – und teuer. Da war zu erwarten, dass die Stadt von der neuen Möglichkeit Gebrauch machen wird, kleine Baugebiete von bis zu einem Hektar (10 000 Quadratmeter) im vereinfachten Verfahren zu erschließen. Der Bund hat dazu den vorübergehenden Paragrafen 13b im Baugesetzbuch geschaffen (siehe Infobox). An fünf Stellen im Stadtgebiet ist ein solches Mini-Baugebiet denkbar.

„Viele Flächen“ hätten Tanja Ewald und das Bauverwaltungs-Team in den vergangenen Wochen geprüft. Fünf sind letztlich übriggeblieben: in Groß- und Kleinsachsenheim, zwei in Ochsenbach und eines in Häfnerhaslach. Denen wurden dann auch gleich weniger sperrige Namen verpasst. Ob sie tatsächlich entwickelt werden, sollen weitere Untersuchungen ergeben. Andere Gebiete sind durchs Raster gefallen. „Wir wollen nur da prüfen, wo auch eine zeitnahe Umsetzung möglich ist“, betont Ewald.

Mehrheit ist dafür

In Großsachsenheim soll das Gebiet Kraichertsweg II, zukünftig Keltenfeld, im Süden nach Möglichkeit ausgebaut werden. Ein Problem könnte der Lärm sein, da das Gebiet direkt an der Umgehungsstraße liegt. Stadtrat Ralf Nägele verweigerte seine Zustimmung aus anderem Grund. „Im Großsachsenheimer Süden wird trotzdem weiter nach Flächen geschaut“, lenkte er den Fokus auf mögliche zukünftige reguläre Neubaugebiete im Anschluss ans Sonnenfeld. „Wir hatten in Großsachsenheim in den vergangenen 15 Jahren bereits einen massiven Flächenverbrauch“, meinte der Freie Wähler mit landwirtschaftlichem Hintergrund. Auch sechs andere Gremiumsmitglieder wollten kein Mini-Baugebiet an dieser Stelle, wurden aber von elf Kollegen überstimmt.

Weniger strittig – mit nur einer Enthaltung – war da das Neubaugebiet „Ost III Ost“ in Kleinsachsenheim, das zunächst, aber wohl nicht dauerhaft, Vogelweide heißt. Wichtiges Anliegen der Kleinsachsenheimer ist hier eine gute Fuß- und Radwegeverbindung. Die geht aktuell noch „über den Acker“, so Bürgermeister Horst Fiedler, der dies zusicherte. Unbeantwortet bliebt zunächst der Wunsch der Mitglieder des Bezirksbeirats Kleinsachsenheim, freiwillige Ausgleichsmaßnahmen zu schaffen. Die sieht das vereinfachte Verfahren nach Paragraf 13b nicht vor.

Vor allem die GLS forderte generell Ausgleiche auf freiwilliger Basis. „Das würde uns gut zu Gesicht stehen“, meinte Fraktionschef Günter Dick. Hugo Ulmer von der CDU betonte dagegen: „Wenn auf Ausgleichsmaßnahmen verzichtet wird, hat sich der Gesetzgeber etwas dabei gedacht. Wir sollten keinen Sonderweg gehen.“ Fiedler schlug vor, parallel zu den Prüfungen der Baugebiete auch zu schauen, „was man Gutes für die Umwelt tun kann“.

Entwickelt werden soll auch der Bereich Winternäher in Ochsenbach. Dort ist aktuell auch eine Unterkunft für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen vorgesehen. Weil sich die Gespräche mit den Eigentümern schwierig gestalten, prüft die Verwaltung, ob nur der städtische Teil der Fläche überbaut werden kann. Ebenfalls in Ochsenbach ist eine Bebauung an der Straße Hinter den Gärten vorgesehen. Die Besitzer hätten hier, wie auch in anderen Gebieten größtenteils Eigenbedarf angekündigt. Es gibt aber auch Interesse, zu verkaufen.

Und auch in Häfnerhaslach soll ein kleines Baugebiet nördlich der Straße im Gallenmichel kommen. Das soll Talaue heißen.

Sozialer Wohnbau

Zumindest in Groß- und Kleinsachseheim will die Stadt sozialen Wohnungsbau angehen. Im Gespräch sind zehn Prozent der Flächen. Die GLS pochte sogar darauf, mehr in diese Richtung zu tun. Ewald von der Bauverwaltung verwies aber darauf, dass die Quote per Gesetz „verträglich“ sein muss. SPD-Fraktionschefin Helga Niehues wollte dazu auch klären, wie hoch der Bedarf an Sozialwohnungen überhaupt ist.