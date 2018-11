Sachsenheim Führungswechsel im Arbeitskreis Asyl

Sachsenheim / Michaela Glemser

Seit Ende des Jahres 2013, als sich der Arbeitskreis Asyl in Sachsenheim gründete, stand Franz-Hellmut Schürholz an seiner Spitze. Er kümmerte sich um die Organisation und Koordination der unterschiedlichen Hilfsangebote für geflüchtete Menschen. Am Samstag nun gab der ehemalige Präsident des Landeskriminalamts aus Altersgründen sein Führungsamt weiter an seinen bisherigen Zweiten Vorsitzenden Uwe Niehues. „Nach fünf Jahren Engagement in der Asylarbeit möchte ich mich künftig in die ‚zweite Reihe‘ zurückziehen. Als es damals absehbar war, dass auch in Hohenhaslach eine Unterkunft für Asylbewerber gebaut wird, wollte ich meinen Beitrag dazu leisten, dass die geflüchteten Menschen gut aufgenommen werden, und die Integration gelingt“, erinnert sich Schürholz, der in Hohenhaslach wohnt.

In den vergangenen Jahren hat sich vieles verändert. „Ich denke, dass es gelungen ist, einige Berührungsängste in der Bevölkerung abzubauen. Die Situation in Sachsenheim hat sich merklich entspannt. Die über 45 Mitglieder unseres Arbeitskreises kommen aus allen Stadtteilen und gehören allen Altersschichten sowie Berufsgruppen an. Sie unterstützen die Flüchtlinge beim Erlernen der deutschen Sprache, bei Behördengängen, bei der Hausaufgabenbetreuung der Kinder und bei Fahrten zum Einkaufen. Zudem gibt es die Angebote der Kleiderkammer und des Asylcafés zur regelmäßigen Begegnung“, erläutert Schürholz. Er habe durch seinen Einsatz im Arbeitskreis Asyl viele neue Freunde gewonnen, aber natürlich auch hin und wieder eine Enttäuschung erlebt. „Manchmal fehlt die Beharrlichkeit beim Erlernen der deutschen Sprache, doch dies ist die Eintrittskarte in die Ausbildung oder den Beruf. Die meisten geflüchteten Menschen begreifen dies auch“, sagt der Hohenhaslacher. Er wünscht sich für die Zukunft, dass geflüchtete Menschen, die eine Aussicht auf Ausbildung und Beruf haben, auch schneller die Sicherheit erhalten, in Deutschland bleiben zu dürfen. „Gerade in Berufen, in denen Arbeitskräfte fehlen, ist dies doch nur von Vorteil“, unterstreicht er. Seinem Nachfolger Uwe Niehues wird daher die Arbeit nicht ausgehen.

Ehrenamtserklärung gefordert

Bei der Versammlung der Mitglieder des Arbeitskreises Asyl am Samstag ging es noch um ein weiteres Problem: Der Landkreis Ludwigsburg fordert von den Mitarbeitern der Arbeitskreise Asyl eine sogenannte Ehrenamtserklärung, wenn diese in Unterbringungseinrichtungen tätig sind, in denen auch Familien mit Kindern wohnen. Darin verpflichten sich die Ehrenamtlichen unter anderem dazu, die Würde der geflüchteten Menschen anzuerkennen und mit Respekt zu behandeln und sich noch nie wegen sexuellen Missbrauchs, Gewalt, Pornografie oder fremdenfeindlichen Handlungen strafbar gemacht zu haben. „Unsere anwesenden Mitglieder haben dieser Ehrenamtserklärung einhellig zugestimmt. Wir hoffen jetzt, dass dieses Votum der Versammlung ausreicht und nicht jeder einzeln die Erklärung abgeben muss“, schildert Niehues.

Er will mit den Mitgliedern des Arbeitskreises Asyl in Zukunft, das Engagement einer Frauengruppe fördern, welche in die Flüchtlingsfamilien geht, den Kindern bei den Hausaufgaben hilft und mit den Frauen, die sonst kaum das Haus verlassen, den Kontakt sucht. Dazu soll auch einmal im Monat die Veranstaltung „Frauen mit Frauen“ durchgeführt werden, bei der Sachsenheimer Hobbyköchinnen und Flüchtlingsfrauen gemeinsam Speisen zubereiten. „Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn es uns gelingt, dass Mitglieder unseres Arbeitskreises regelmäßig die Sammelunterkünfte in Groß- und Kleinsachsenheim sowie in Hohenhaslach besuchen. Derzeit können wir die Menschen dort noch nicht ausreichend betreuen“, macht der neue Vorsitzende deutlich. Dies sei wichtig, um den stetigen Kontakt zu den geflüchteten Menschen herzustellen, und sie immer wieder zum Erlernen der deutschen Sprache zu animieren.