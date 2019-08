Themen in diesem Artikel BZ

Was noch vor einigen Jahren undenkbar schien, nimmt jetzt konkrete Züge an: Die Sachsenheimer Feuerwehrabteilungen Hohenhaslach, Spielberg und Ochsenbach fusionieren. Diese neue Einheit wird in einem gemeinsamen Feuerwehrhaus-Neubau im Kirbachtal manifestiert. Dafür hat der Gemeinderat vergangene Woche dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Standort gegenüber des Brombergerhofs (die BZ berichtete) zugestimmt und sie beauftragt, einen Architektenwettbewerb auszuloben. Die Stadt kann nun auch offiziell Grundstücksverhandlungen mit dem Land aufnehmen und ein Bebauungsplanverfahren vorbereiten und entwickeln. All das soll parallel geschehen, denn die Zeit drängt.

Kosten: 4,5 Millionen

2020 könnte der Planer beauftragt, gegen Ende des Jahres ein Entwurf im Gemeinderat diskutiert werden. Als möglicher Baubeginn wird der Herbst oder Winter 2020 anvisiert. Ein Bezug ist Mitte 2023 denkbar. Die Kosten werden auf rund 4,5 Millionen Euro geschätzt. Der Platzbedarf, inklusive Außenflächen, wird auf 4000 Quadratmeter beziffert. Die rund 1550 Quadratmeter Nutz- und Technikfläche des Gebäudes sollen auf zwei Stockwerke verteilt werden. Die Architekten schlagen ein Gebäude quer zur Landesstraße 1110 vor. Wie genau dieses später aussieht, soll der Architektenwettbewerb erbringen. In der Jury werden dann neben Mitarbeitern der Verwaltung auch Architekten und Vertreter des Gemeinderats sitzen. „Wir freuen uns sehr auf das Verfahren und hoffen, dass das Thema relativ schnell auf uns zukommt“, sagte Stadtrat Gert-Wilhelm Bechtle (SPD). Viele Standorte zwischen den drei Ortsteilen kamen nicht infrage. Schließlich muss gewährleistet werden, dass vom neuen Feuerwehrhaus aus die Hilfsfristen eingehalten werden: Vom Gesetzgeber werden für zeitkritische Brände Eintreffzeiten der Feuerwehr im bebauten Bereich von höchstens zehn Minuten empfohlen. Am Ende blieben laut Verwaltung drei mögliche Standorte in unmittelbarer Nähe zueinander übrig. Der an der Landesstraße 1110 gegenüber des Brombergerhofs erwies sich aus Sicht der Planer von Feigenbutz Architekten aus Karlsruhe am günstigsten. Dort müssen die Einsatzfahrzeuge beim Ausrücken nicht den Radweg kreuzen. Auch die relativ flache Topografie sei am besten geeignet. Die beiden alternativen Standorte gegenüber des Schülke-Hofs und an der Kreuzung von L1110 und K1641 in Richtung Spielberg wurden vor allem wegen gefährlicher Verkehrssituationen als weniger sinnvoll eingestuft.

Das sahen auch die Gemeinderäte so und stimmten bis auf eine Enthaltung allesamt zu. Thomas Riedel (GLS) drückte aber angesichts der schmucken Beispielbauten, die das Expertenbüro Feigenbutz zur Visualisierung mitgebracht hatte, auf die Kostenbremse: „Wir brauchen kein Gebäude, das einen Architektenwettbewerb gewinnt, sondern ein Zweckgebäude. Thomas Wörner (GLS) bat darum, „rechtzeitig in die Planungen des Entwurfs eingebunden“ zu werden, „und nicht erst, wenn etwas Fertiges vorliegt, darüber entscheiden zu müssen“.

Oliver Häcker (fraktionslos) hatte Bedenken, dass die Stadt bereits einen , Architektenwettbewerb lostritt, ohne über das Grundstück zu verfügen. Er befürchtete, dass die Stadt das Grundstück nicht vom Land erwerben könnte, obwohl noch keine baurechtliche Genehmigung vorliegt. Verwaltungs-Teamleiter Stefan Trunzer gab zu, dass die Stadt damit ein finanzielles Risiko eingeht, das Hochbauamts-Leiter Michael Miorin-Bellermann auf rund 100 000 Euro bezifferte. „Aber wenn wir das nicht tun, laufen wir Gefahr, dass sich die Fertigstellung erheblich verzögert. Und dann müssten wir eventuell noch einmal die einzelnen Feuerwehrhäuser ertüchtigen, was uns deutlich teurer zu stehen käme“, macht er klar. Und er betonte, dass es bereits Vorgespräche mit dem Land Baden-Württemberg als Grundstücksbesitzer gegeben hätte. In diesen seien positive Signale gesendet worden. Die in die Jahre gekommenen Feuerwehrhäuser in Ochsenbach, Spielberg und Hohenhaslach sind bereits jetzt dringend renovierungsbedürftig. Teilweise fehlen auch Räumlichkeiten wie Umkleiden und Lagerflächen. „Auch der energetische Zustand entspricht nicht im Entferntesten dem Standard an moderne und zeitgemäße Gebäude“, betont die Verwaltung.