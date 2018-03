Typisierungsaktion Fast 800 Menschen wollen Simone Köppel helfen

Vaihingen / rom

Der Strom der Hilfsbereitschaft riss am Sonntag in der Sport- und Kulturhalle in Roßwag einfach nicht ab. Zur Registrierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspende DKMS für die Roßwagerin Simone Köppel und andere, die auf eine passende Knochenmarkspende angewiesen sind, gaben sich die Menschen aus Vaihingen und Umgebung die Klinke in die Hand. Vier Stunden waren für die Aktion angesetzt gewesen. 796 Personen ließen sich am Ende registrieren.

Doch nicht nur typisiert wurde, sondenr auch kräftig gespendet: Insgesamt wurden mehr als 13 000 Euro erzielt. Die rund 50 Kuchenspenden brachten einen Betrag von 1300 Euro. An reinen Sachspenden für die DKMS waren es 10 821 Euro. Dazu kommen 1430 Euro, die bei Matze Gut­steins „Jam Session für Simone und alle anderen“ vergangene Woche sowie zu einem kleineren Teil bei einem Weinverkauf von Simones Unterstützerkreis zusammengekommen waren.

Die sogenannten Wangenschleimhautabstriche, die mittels Plastikstäbchen aus dem Mundraum der Besucher gewonnen worden waren, wurden direkt nach Köln in das DKMS-Labor verfrachtet. Bis einer der in Roßwag registrierten Menschen möglicherweise benachrichtigt wird, weil es einen passenden Patienten gibt, kann es drei Monate dauern. Die Proben müssen nämlich eine ganze Reihe von Tests durchlaufen.