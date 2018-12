Sachsenheim Erster Erfolg für Verkehrsinitiative

Von Mathias Schmid

Die Initiative Ortsdurchfahrt Kleinsachsenheim (IOK) darf sich einen ersten kleinen Erfolg auf die Fahnen schreiben. Die Initiatoren Reiner Thaller und Jürgen Bothe haben beim Landratsamt immerhin ein Tempo 30 vor dem Kleeblattheim erreicht. Das soll jetzt zügig eingerichtet werden. Auch andere Punkte der Ortsdurchfahrt sollen geprüft werden. Das hat ein Termin beim Landratsamt ergeben.

Schon diese Woche, so teilt der Teamleiter Verwaltung der Stadt Sachsenheim, Stefan Trunzer, mit, soll das Schild vor dem Kleinsachsenheimer Pflegeheim angebracht werden. Dies ist jetzt zwar nicht allein dem Verhandlungsgeschick und der Hartnäckigkeit der IOK zu verdanken. Vielmehr kann vor Schulen, Kindergärten und Pflegeheimen relativ unbürokratisch eine Temporeduzierung auf 30 Stundenkilometer beantragt werden. Allerdings: Wann das an dieser Stelle ohne das Bemühen der Initiative geschehen wäre, steht in den Sternen. Daher klopfen sich die Verantwortlichen zurecht auf die Schulter. „Ohne uns wäre das wohl nicht in die Wege geleitet worden“, meint Thaller.

Nur ein Vorgriff

Die Temporeduzierung ist aber unter Umständen nur ein Vorgriff auf die Umsetzung des Lärmaktionsplans der Stadt (siehe auch Infobox). In dem ist die Kleinsachsenheimer Ortsdurchfahrt ohnehin als Tempo-30-Zone eingetragen, also auch der Bereich vor dem Kleeblattheim.

In Folge des Termins beim Landratsamt, an dem auch der Erste Landesbeamte Jürgen Vogt teilgenommen hat, sollen weitere Punkte geprüft werden. Allerdings macht sich bei einigen Forderungen der Initiative auch Ernüchterung bei Thaller und Bothe breit. „Wir haben gelernt und merken, dass viele Dinge nicht nur aus Böswilligkeit nicht möglich sind, sondern weil hier in Deutschland Paragrafen und Regelungen dagegensprechen“, meint Thaller. Unter anderem wird geprüft, ob ein weiterer Überweg möglich ist, zum Beispiel im Bereich der Bushaltestelle. „Es könnte eventuell eine Lösung geben, wenn man die Bushaltestelle neu gestaltet“, meint Thaller und verweist auf die Neugestaltung in Untermberg, an der eine Mittelinsel und Bus-Markierungen auf der Fahrbahn angebracht wurden. Thaller weiß aber auch: „Das wird schwer umzusetzen, weil dann auch die Parkplätze und die Bäume in diesem Bereich wegfallen.“ Da gebe es sicher Gegenwind, nicht zuletzt wegen der ohnehin geringen Anzahl an Parkplätzen.

Beim Thema Verbreiterung oder Erhöhung von Gehwegen, bestehe dagegen wenig Hoffnung. Dafür wurden laut Verkehrsinitiative verstärkte Kontrollen durch die Polizei im Großraum Sachsenheim-Oberriexingen zugesagt, was den landwirtschaftlichen Verkehr rund um die Uhr angeht. Der Verdacht der Initiative: Hier handelt es sich verstärkt um Lohnunternehmer und nicht Landwirtschaft im klassischen Sinne.

Im Grünen-Landtagsabgeordneten Markus Rösler hat die Initiative zudem einen prominenten Unterstützer gefunden, der die Anliegen der Kleinsachsenheimer auch bei Landes-Verkehrsminister Winfried Hermann vorgetragen hat.

Insgesamt nimmt die Initiative auch Stadtverwaltung und -gremien in die Pflicht. Hier hat es auch eine Begehung mit Bezirksbeiräten und Stadträten gegeben. Die IOK wünscht sich nach wie vor ein Konzept für die Gesamtstadt oder sogar darüber hinaus. „Das Problem ist, dass wir als Laien die Probleme sehen und jeder doktert dran herum. Das macht wenig Sinn. Die Infrastruktur passt nicht zu dem, wie sich Sachsenheim entwickelt hat.“