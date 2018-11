Vaihingen Erst die Straße, dann der Kreisel

Von Mathias Schmid

Für den Bund der Steuerzahler (BdSt) sind es unnötige Ausgaben. Laut des neuen Schwazbuchs, in dem Steuerverschwendungen aufgeführt sind, war es eine unumgängliche und nicht allzu gravierende Doppelbelastung für den Steuerzahler. Es geht um den im Mai fertiggestellten Kreisverkehr in der Hans-Krieg-, Kreuzung Kreuzung Kehlstraße, in Vaihingen. Denn die Straße war erst 2016 saniert worden – zunächst ohne Kreisverkehr.

Kreuzung ist Unfallschwerpunkt

Unumstritten ist, dass der Kreisverkehr an dieser gefährlichen Stelle für mehr Verkehrssicherheit sorgen kann. Die Stelle gelte inzwischen als Unfallschwerpunkt, erklärte Vaihingens OB Gerd Maisch bereits 2017 im Stadtteilausschuss. Auch der Landkreis führt auf Nachfrage des BdSt an, dass in einem Kreisverkehr langsamer gefahren werde, Unfälle nicht so schwer seien und der Verkehr meist flüssiger laufe. „Nun fragt sich der Steuerzahler natürlich, ob diese Erkenntnisse so neu sind, dass sie nicht schon vor zwei Jahren hätten berücksichtigt werden können“, meint der BdSt zur Tatsache, dass der Kreisverkehr nicht schon 2016 mitgebaut wurde.

Die soeben eingetroffene Endabrechnung sieht beim Kreisverkehr gut 500 000 anstatt der veranschlagten 570 000 Euro vor. Der BdSt war sogar von 600 000 Euro ausgegangen. Jeweils zur Hälfte zahlen die Stadt und der Kreis. 2016 hatte der Landkreis den Belag der Hans-Krieg-Straße (K 1648) auf gesamter Länge für 410 000 Euro erneuert. Der Landkreis sieht hier „keinen Fall von Verschwendung von Steuergeldern, da es zum Zeitpunkt der Ausschreibung der Straßensanierung nicht absehbar war, dass kurze Zeit später ein Kreisverkehr gebaut werden würde“. Zudem beziffert die Behörde die Mehrkosten auf lediglich 40 000 Euro. Ungünstig war der doppelte Umbau aber auch für den angrenzenden Rewe-Markt, der dadurch schlecht anzufahren war.

„Die Sanierung war aus Gründen der Verkehrssicherheit dringend notwendig und konnte zeitlich nicht verschoben werden“, argumentiert der Sprecher des Landratsamts Andreas Fritz weiter. Die Arbeiten waren bereits vergeben, als die Idee von Vaihingens OB kam, dort einen Kreisverkehr zu bauen. Zudem, so das Landratsamt, habe es damals noch keinen Baubeschluss für einen Kreisel gegeben. Der Landkreis favorisierte zunächst als günstigere Variante eine Ampel, die den Kreuzungsverkehr regelt. Die sei anlässlich des Wunsches der Stadt noch zurückgestellt worden, da der Kreisverkehr eventuell zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden sollte. „Dass es dann doch so schnell geht, war uns nicht klar“, betont Martina Fischer, Sprecherin der Stadt Vaihingen.

Bei der Sanierung 2016 hätte die Stadt Vaihingen zudem 62 Prozent der Kosten für einen Kreisverkehr tragen müssen. Eine neue Richtlinie sieht jetzt vor, dass Kreis und Kommunen sich ab sofort die Kosten zu je 50 Prozent teilen, wenn ein Kreisel nicht unbedingt erforderlich ist. Die Richtlinie hatte der Kreistag aufgrund ähnlich gelagerter Anliegen aus anderen Kommunen im Oktober 2016 geändert.

„Geeiere“ des Landkreises

Im Vaihinger Stadtteilausschuss hatte dieses Thema ebenfalls für Verärgerung gesorgt. Das „Geeiere“ des Landkreises sei nicht zu verstehen, schimpfte Friedrich Wahl (FDP) 2017. Laut Stadtverwaltung befahren die Kreuzung täglich 12 000 bis 14 000 Fahrzeuge. Mit der Kostenaufteilung zeigten sich die Ausschussmitglieder dennoch überwiegend zufrieden. Um den Kreisel errichten zu können, musste die Stadt zwei Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 240 Quadratmetern erwerben. Denn für den Kreisel musste auch die Straße erweitert werden.