Als sich Britta Schleyer in der Osternacht auf den Frühgottesdienst um 5.30 Uhr vorbereitet, wird sie überrascht: Die Straßen sind mit Schnee bedeckt. In der Kirche, in der sie predigen wird, kennt sie sich noch nicht so gut aus. Kurzerhand packt sie einen Schneeschieber ein und fährt nach Großsachsenheim. Dort schaufelt sie erst einmal die Wege zur Kirche frei. Das war 2008 – Britta Schleyers erstes Ostern als Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Großsachsenheim. Elf weitere Ostern folgten. An diesem Sonntag steht sie zum letzten Mal als Pfarrerin vor dem Altar. Danach geht die 63-Jährige in den Ruhestand.

Ratschlägen von Kollegen folgend, möchte sie zunächst ein Jahr komplett Pause einlegen, um den neuen Lebensabschnitt zu begreifen und gestalten, wie sie meint. Einen Plan dafür hat sie nicht. Den zu schmieden habe sie keine Zeit gehabt, weil sie an ihrer Arbeitsstelle bis zum Schluss gefordert ist. „Da ist nix mit langsam auslaufen lassen“, sagt sie und lächelt. An den vergangenen beiden Sonntagen standen nochmals Konfirmationen an.

„Natürlich hatte ich mich im Griff. Aber ich musste schon manchmal schlucken“, sagt Schleyer und gibt zu: „Bei ‚Nun danket alle Gott‘ war’s aus.“ Während des Gemeindelieds habe sie in der ersten Bank gesessen und eine Träne verdrückt; den Gottesdienst sehr bewusst und auch wehmütig erlebt. Wenn sie an ihre Zeit in Sachsenheim zurückdenke, fielen ihr viele Aspekte ein, von denen sie schwärmen kann. Als erstes nennt sie das Gemeindefest – nicht nur, weil es 2007 mit ihrem Anfang in der Gemeinde zusammen fiel, sondern auch, weil sie es in seiner Mischung als Erntedankfest und lockerem Feiern als etwas ganz Besonderes empfinde.

Da seien zum Beispiel aber auch die interkonfessionellen Kontakte, wie der interkulturelle Frauenkreis oder die Verbindungen zum islamischen Kulturverein. Schleyer hebt die ökumenische Zusammenarbeit mit den katholischen Pastoralreferenten hervor, die Projekte, die Kirchenmusik und betont die Bereitschaft der eigenen Gemeindemitglieder, mitanzupacken. „Ich hoffe, dass alles weitergeht“, sagt Schleyer, die den nächsten großen Umbruch nicht mehr aktiv miterleben wird. Denn sicher ist, dass Großsachsenheim ab 2020 mit den Teilorten zur Gesamtkirchengemeinde verschmilzt. „Ich wünsche mir, dass das Zusammenwachsen gelingt und etwas entsteht, womit alle zufrieden sein können“, hofft Schleyer.

Sehr gute Zusammenarbeit

Dann wird es nicht mehr geben, was für Britta Schleyer einst einer der Gründe war, sich auf die Stelle in Sachsenheim zu bewerben: einen Pfarrer-Kollegen an ihrer Seite. In den zurückliegenden zehn Jahren war das Dieter Hofmann, der über sie sagt: „Man konnte sich keine bessere Zusammenarbeit vorstellen als mit Britta Schleyer.“ Die Ensingerin kann sich gut vorstellen, nach ihrem Pausenjahr wieder pfarramtliche Tätigkeiten zu übernehmen.

In Großsachenheim übernimmt nach den Sommerferien Kurt Vogelgsang, aktuell Pfarrer in Weil im Schönbuch. Welche Vertretungsaufgaben das sein werden, ist noch nicht klar. Allerdings beschreibt der Begriff die Umstände nicht korrekt: Denn diese – auf zwei Jahre angelegte – Stelle wird nicht nachbesetzt werden.

Info Im Rahmen ihrer Verabschiedung hält Britta Schleyer an diesem Sonntag um 17 Uhr ihren letzten Gottesdienst in der Großsachsenheimer Stadtkirche. Im Anschluss daran findet eine Abschiedsfeier im Gemeindehaus statt.