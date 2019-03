Oberriexingen Erdgasleitung kreuzt das Stadtgebiet

Oberriexingen / Yasina Hipp

Die Verlegung der neuen Erdgashochdruckleitung zwischen Wiernsheim und Metterzimmern rückt immer näher. Oberriexingen ist davon stark betroffen, der geplante Trassenkorridor des kilometerlangen Stahlrohres verläuft genau über die westliche und nördliche Gemarkung der Stadt.

Die zuständige Firma „terranets bw GmbH“ führt seit Beginn an einen Dialog mit allen betroffenen Ratsgremien. So waren in der Sitzung des Oberriexinger Gemeinderates jetzt die Vertreter Rebecca Penno und Christoph Kröhnert zugegen und stellten die nächsten Schritte vor. „Im Sommer 2018 wurde das Raumordnungsverfahren abgeschlossen“, sagte Penno, „der nächste Schritt ist nun das Planfeststellverfahren.“ Mit dem Beschluss des Planfeststellverfahrens kann dann die Baugenehmigung erteilt werden, dies soll Mitte 2020 so weit sein.

Christoph Kröhnert, Projektleiter, erklärte den Verlauf der Trasse im Oberriexinger Stadtgebiet. Die Trasse wird aus Südwesten kommend, den Römerhof mit einem Abstand von zirka 100 Metern passieren. Dann knickt die Trasse nahezu im rechten Winkel nach Osten ab, passiert die Biogasanlage und verläuft geradlinig weiter in Richtung Dürre Enz.

Größtenteils liegt das Rohr dann parallel zu landwirtschaftlichen Wegen. Rechts und links von dem zirka einen Meter tief im Boden liegenden Stahlrohr, ist ein Schutzstreifen, der jeweils fünf Meter breit ist und zum Schutz der Leitung gedacht ist. Zusätzlich wird ein 28 Meter breiter Arbeitsstreifen während der Bauzeit bestehen. Diese Breite ist laut Christoph Kröhnert notwendig, damit die großen Baumaschinen ordentlich arbeiten können und auch genug Platz für die Bodenmiete sei.

Stadtrat Joachim Stecher erkundigte sich nach der geplanten Bauzeit. „Wenn wir ohne Unterbrechung durcharbeiten könnten, wären wir in zirka sechs Monaten fertig. Da wir aber die Vorgaben von Natur- und Artenschutz berücksichtigen müssen, werden sechs Monate nicht reichen“, sagte Kröhnert, „das Ziel ist aber in einer Sommersaison alles fertigzustellen.“

Stadtrat Armin Schmid verwies auf die starken Einschränkungen der Landwirtschaft, die durch den Bau entstehen würden. Hier versicherte Christoph Kröhnert dementsprechende Entschädigungen für Ernteausfälle, Flurschäden und auch Folgeschäden die von der „terranets bw GmbH“ vorgenommen würden.

Bürgermeister Frank Wittendorfer betonte zum Abschluss, dass Oberriexingen nach wie vor der Trassenverlegung nicht zustimmen wird. „Da aber das Einlegen von rechtlichen Schritten sehr wahrscheinlich wirkungslos sein wird, werden wir die Planung weiter konstruktiv-kritisch begleiten“, so Wittendorfer.

So gibt die Stadtverwaltung Anregungen und Bedenken zur konkreten Trassenführung an die „terranets bw GmbH“ weiter. Hierzu gehören vor allem die Landschafts- und Wasserschutzgebiete, eine Wasserversorgungsleitung, Feldheckenstrukturen und Feldlerchenniststätten, die von der künftigen Trasse gekreuzt würden. Am 21. März findet in der Oberriexinger Kelter ein Dialogmarkt der „terranets bw GmbH“ statt.