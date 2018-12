Eichwald Eine Zustimmung mit Bedingungen

Von Michaela Glemser

Die Entscheidung ist ihnen nicht leicht gefallen. Doch Bürgermeister Jürgen Scholz gelang es schließlich die Mehrheit seiner Gemeinderäte davon zu überzeugen, dass sie ihr „Ja“ zur Aufstellung des Bebauungsplans „Westerweiterung Gewerbepark Eichwald“ gaben. Damit, dass der Automobilhersteller „Porsche“ sein Unternehmen im Zweckverbandsgebiet nach Westen erweitern möchte, hatten die Sersheimer Ratsmitglieder keine Probleme. Auf der zehn Hektar großen Fläche, die sich auf Sersheimer Gemarkung befindet, hatte der Zuffenhausener Automobilhersteller seit dem Jahr 2007 ohnehin schon eine Option für eine spätere Vergrößerung seines Betriebs. Dass aber die geplanten Gebäude für die Montage von Fahrzeugprototypen in der E-Mobilität bis zu 30 Meter hoch gebaut werden können und dazu noch technisch begründet, bis zu fünf Meter hohe Aufbauten erhalten dürfen, stieß vielen Sersheimer Gemeinderäten übel auf.

„Ich begrüße, dass sich in diesem Bereich etwas tut, aber bei einer Höhe der geplanten Gebäude bis zu 30 oder 35 Metern mit Aufbauten kann ich den Beschluss so nicht mittragen“, sagte Ratsmitglied Gerd Langer. Bürgermeister Jürgen Scholz gestand ein, dass die Stimmenmehrheit in der Verbandsversammlung bei Sachsenheim und Bietigheim-Bissingen liege, aber während des Bebauungsplanverfahrens würden alle Einwendungen gehört. „Die geplante Westerweiterung findet auf Sersheimer Gemarkung statt. Daher können wir klar definieren, was wir wollen und was nicht“, so Scholz. Gemeinderat Bastian Zeeb erinnerte daran, dass er sich, nachdem die Sersheimer Gemeinderäte ihre Wünsche bereits in einer nichtöffentlichen Sitzung deutlich formuliert hatten, eine Willenserklärung seitens des Unternehmens gewünscht hätte. „Wenn schließlich der Bauantrag der Firma mit einer Gebäudehöhe von 30 Metern vorliegt, werden wir mit unseren Einwendungen von den Sachsenheimer und Bietigheimer Räten nur müde belächelt“, unterstrich Zeeb.

30 Meter sind unvorstellbar

Auch Roland Stöbe wollte mit seiner Zustimmung zum Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans noch kein Signal an das Unternehmen und die anderen Verbandsgemeinden senden, dass er sich eine Gebäudehöhe von 30 Metern tatsächlich vorstellen könne. Ratsmitglied Reinhard Gantenbein wollte die Diskussion abkürzen und erklärte: „Wenn uns die Gebäudehöhe von 30 Metern zu viel ist, müssen wir gegen die Aufstellung des Bebauungsplans stimmen und unsere Meinung damit klar zum Ausdruck bringen.“

Bürgermeister Scholz entgegnete, dass Sersheim keine Verweigerungshaltung einnehmen dürfe, wenn es mit dem Unternehmen und den anderen Verbandsmitgliedern im Dialog bleiben wolle. „Wir müssen betonen, dass wir dem Bebauungsplan aber nur unter bestimmten Vorgaben zustimmen werden. Wir können unsere Wünsche im Rahmen des Verfahrens noch artikulieren. Das Unternehmen reagiert darauf sicherlich sehr sensibel“, berichtete Scholz.

Ihm kam Ratsmitglied Sieghard Geske zur Hilfe, der darauf verwies, dass die Kommune bisher keine schlechten Erfahrungen mit dem Automobilhersteller gemacht habe. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gebäude tatsächlich 30 Meter hoch werden. Aber es ist ein schlechtes Zeichen, wenn wir die Aufstellung des Bebauungsplans ablehnen“, erläuterte Geske. Sein Ratskollege Gantenbein schlug vor, die Abstimmung von der Tagesordnung abzusetzen und zunächst eine Stellungnahme des Unternehmens einzuholen. „Ich würde den Aufstellungsbeschluss mitzutragen aber in der Zweckverbandsversammlung klar artikulieren, was wir wollen und was nicht“, startete Bürgermeister Jürgen Scholz schließlich einen letzten Versuch doch noch eine Zustimmung seines Gremiums zu erlangen. Dies hatte Erfolg, allerdings unter ganz klaren Bedingungen: die Gebäudehöhe soll auf maximal 25 Meter beschränkt bleiben, der Hochwasserabfluss hinsichtlich Oberriexingen nochmals berechnet werden, der Verkehr inklusive ÖPNV soll im „Eichwald“ analysiert, der Enztalabstieg nochmals diskutiert und die Radwegverbindung beim „Flugplatzsträßle“ mit Anbindung hinter besagter Westerweiterung endlich umgesetzt werden.