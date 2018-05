Gewerbeschau Eine Schau zum Kennenlernen

Sachsenheim / Mathias Schmid

Unter dem Motto „Der Berg ruft“ erwartet Besucher des Kleinsachsenheimer Gewerbegebiets Heinzenberger Weg am Samstag, 12., und Sonntag, 13. Mai, eine Leistungsschau, bei der sich die örtlich ansässigen Gewerbetreibenden aus Handel, Handwerk, Dienstleistung und freien Berufen präsentieren. 20 Betriebe, dazu drei weitere Institutionen, haben ihre Teilnahme angekündigt. Es ist die erste Gewerbeschau im Gewerbegebiet Heinzenberger Weg. Mitorganisator Rainer Gautschi berichtet: „Yvonne Podzimek (KfZ Podzimek, die Red.) ist auf die Idee gekommen. Denn teilweise kennen sich die Unternehmer untereinander nicht. Die Gewerbeschau soll natürlich dazu da sein, sich zu präsentieren, aber auch um sich besser kennenzulernen.“

Band und DJ am Samstag

Deshalb geht es am Samstag mit einem Fest los. Bei der Abendveranstaltung spielen ab 17 Uhr „Matthias Leucht & Soul Control“. Leucht bietet mit seiner Band einen Querschnitt an internationalen Hits und Evergreens. Begleitet wird er von Alex Wolpert aus Bietigheim, erfahrener Keyboarder und Bandleader der „Gout Big Band“. Internationales Flair verleiht der Gruppe der Schlagzeuger und Sänger Jimmy Love aus Ohio, früherer Backgroundsänger von Mariah Carey. Er ist nicht nur ein außerordentlicher Schlagzeuger, sondern auch Sänger, Organisator und Darsteller. Außerdem legt „DJ Seven“ vor allem House- und Hip-Hop-Musik auf, unternimmt aber auch Ausflüge in die Welt der 80er- und 90er-Jahre. Er war langjähriger Dozent an der Modern „Music and Vibra DJ School“ Stuttgart.

Die Besucher erhalten laut Ankündigung der Gewerbetreibenden die Möglichkeit, sich einen Überblick über die Vielfalt der Angebote und Leistungen der Sachsenheimer Firmen zu verschaffen. In direktem Kontakt zum jeweiligen Anbieter können sie sich von der Qualität der angebotenen Produkte und Dienstleistungen überzeugen.

Die Organisatoren haben darüber hinaus eine Vielzahl an Attraktionen für die ganze Familie auf die Beine gestellt: Ob Kistenstapeln, Kinderschminken, Wettmelken oder regional bekannte Live-Acts, es soll ein Wochenende mit viel Spaß und guter Unterhaltung werden. Auch eine Kletterwand wird es geben. Spektakulär wird es bei der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenheim. Die Lebensretter werden ein Auto mit einer Rettungsschere durchschneiden. Zudem wird es einen Formel-1-Fahrsimulator geben. Auch der anstehende Muttertag spielt eine Rolle: Es gibt Muttertagsherzen sowie Basteleien. Spaß verspricht auch ein Hunde-Wettfressen.

Kulinarisch ist am Messewochenende unter anderem mit ein musikalisches Weißwurstfrühstück am Sonntagmorgen, ab 11 Uhr, etwas geboten. Der Verein Ibisa bewirtet. Dazu gibt es Musik von Tracy Chapman bis Creedence Clearwater von der Formation „Wave´le“. Darüber hinaus gibt es Leckereien aus dem Holzbackofen und einem Smoker. Auch der Backhausverein ist vor Ort. Eine Cocktailbar am Samstag sowie frische Smoothies werden ebenfalls angeboten. Für regionale Rebenprodukte sorgt die Weingenossenschaft Ochsenbach. Ob das Fest eine einmalige Sache ist oder zum Dauerbrenner wird, ist noch offen. „Wir schauen mal, was passiert. Es ist ein großer Aufwand. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es das öfter gibt“, meint Gautschi.

Info Die Gewerbeschau in Kleinsachsenheim startet am Samstag, 12. Mai, 17 Uhr, mit einer Abendveranstaltung im Gewerbegebiet Heinzenberger Weg. Die Betriebe präsentieren sich am Sonntag, 13. Mai, ab 11 Uhr. Weitere Infos online.

www.gewerbeschau-ks.de