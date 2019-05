Die Zahl der reinen Männerchöre im Zabergäu Sängerbund und im Chorverband Friedrich Schiller schwindet immer mehr. Viele müssen inzwischen Kooperationen mit anderen Vereinen eingehen oder Gemischte Chöre ins Leben rufen, um die Zukunft ihrer Singgemeinschaft zu sichern. Andere geben ganz auf. Die Mitglieder des Männergesangvereins Liederkranz Ochsenbach haben jedoch vor rund zehn Jahren einen anderen erfolgreichen Weg gewählt und werden seitdem von vielen Männerchören aus den umliegenden Gemeinden um ihr aktives Vereinsleben beneidet.

„Im Jahr 2009 gab es bei uns im Männerchor kaum noch aktive Sänger. Das Vereinsleben war kurz vor dem Einschlafen. Wir brauchten dringend einen Neustart“, erinnert sich Ulrich Rieder, der damals schon im Ochsenbacher Männerchor, aber auch im Sachsenheimer Chor „Notabene“ sang.

Diese Singgemeinschaft leitete Christiane Hähnle, die auch enge private Bindungen nach Ochsenbach hatte. Als die damals 44-Jährige gefragt wurde, ob sie sich auch die Leitung des reinen Männerchors in Ochsenbach zutrauen würde, zögerte die engagierte Musikfreundin nicht lange.

„Ich lebe für die Musik und bin ein authentischer, ehrlicher Mensch, der sehr gut motivieren kann. Natürlich hat eine Frau in einem reinen Männerchor eine gewisse Sonderstellung, die ich aber in Ochsenbach nie gespürt habe. Die Männer haben mich in ihre Gemeinschaft aufgenommen und akzeptiert“, betont Hähnle.

Heute bezeichnen die 37 aktiven Sänger Christiane Hähnle oft als ihren „38. Mann“. Natürlich gab es am Anfang einige Barrieren in den Köpfen der alteingesessenen Sänger zu überwinden. „Der Männerchor in Ochsenbach galt damals als ‚Krawättlesverein‘, bei dem die Sänger steif in den Reihen standen und alte Wein- sowie Heimatlieder sangen. Christiane Hähnle brachte völlig neues, modernes Liedgut mit. Sie baute andere Dinge wie Bodypercussion in den Chorgesang mit ein. Das war ungewöhnlich und gefiel zunächst nicht jedem“, macht Hartmut Hirsch deutlich.

Doch Hähnle wusste auch die traditionsbewussten Sänger zu begeistern und mitzunehmen. „Den Satz ‚Das haben wir ja noch nie gemacht‘ haben wir in unseren Reihen in den vergangenen zehn Jahre immer wieder gehört. Aber wir Sänger hatten das Vertrauen in Christiane Hähnle und die Offenheit, die neuen Wege gemeinsam mit ihr zu gehen. Sie ist der Motor unseres Chors, der bisweilen auch ziemlich fordernd sein kann“, schildert Karl-Heinz Böckle.

Hähnle achtet immer wieder darauf, dass das Singen trotz aller Geselligkeit im Vereinsleben nicht zu kurz kommt. Sie lädt zu Probenwochenenden ein, schaut über den Tellerrand und hat immer wieder neue kreative Ideen, mit denen sie die Ochsenbacher Männer überrascht. „Wir singen heute auch moderne Lieder, egal ob aus Deutschland oder Afrika, aber das traditionelle Liedgut hat bei uns immer noch seinen Platz“, erklärt Rieder. Wichtig für den Erfolg des Ochsenbacher Männerchors ist auch die Zusammenarbeit mit dem Grundschulchor der Kirbachschule in Hohenhaslach, den Hähnle ebenfalls leitet. Am kommenden Sonntag, 26. Mai, gibt es beim alljährlichen Dorfplatzfest in Ochsenbach bereits die sechste Auflage dieses tollen Projekts zwischen Jung und Alt, das immer unter einem anderen Thema steht. Während in der Vergangenheit Indianer, Ritter oder Piraten im Fokus der Lieder der Männer und Grundschulkinder standen, heißt es in diesem Jahr „Kikeriki!“.

„Am Anfang haben einige unserer Sänger schon etwas erstaunt geschaut, wenn sie in ein Indianerkostüm schlüpfen sollten oder sich als Feuerwehrmann verkleiden mussten. Das hatte mit allem, was davor im Männerchor gelaufen ist, überhaupt nichts mehr zu tun“, stellt Fritz Hirsch fest, der früher immer das Engagement seines Vaters im Ochsenbacher Männerchor müde belächelt hat. Heute ist er selbst begeisterter Sänger, was er sich früher nie vorstellen konnte. Aber auch jüngere Männer wie Orkan, der aus der Türkei stammt, singen in Ochsenbach gerne mit und sichern damit die Zukunft des Männerchors. „Eigentlich bin ich kein guter Sänger, aber Christiane Hähnle versteht es, aus jedem das Beste herauszuholen. Die Gemeinschaft im Chor ist wie eine ‚zweite Familie‘ für mich“, betont Orkan. Ob beim Singen in Pflegeheimen, bei einem überraschenden Flashmob oder beim spontanen Auftritt bei einem Ausflug ins Kloster: Christiane Hähnle freut sich auch nach zehn Jahren noch auf viele weitere mit „ihren Männern“ aus Ochsenbach.

Info Das Dorffest in Ochsenbach beginnt am Sonntag, 26. Mai um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst im Freien. Um 14 Uhr tritt der Männerchor gemeinsam mit dem Grundschulchor der Kirbachschule beim Singspiel „Kikeriki!“ auf. Ab 15.30 Uhr gibt die Singgemeinschaft Ingersheim ein Gastspiel und natürlich unterhalten auch die Ochsenbacher selbst ihr Festpublikum. Auch bei der Bewirtung dreht sich vieles um Huhn und Hahn.