Sachsenheim Eine Liederreise nach Bethlehem zum Mitmachen

Mehr als 500 vornehmlich junge Besucher feierten am Freitagabend mit Kinderliedermacher Mike Müllerbauer in Hohenhaslach eine musikalische nach Bethlehem. © Foto: MARTIN KALB

Sachsenheim / bz

Der Zauber, den Advents- und Weihnachtszeit mit sich bringen, wurde am Freitag in der Kirbachtalhalle in Hohenhaslach spürbar. Mehr als 500 Besucher machten sich gemeinsam mit dem bekannten Kinderliedermacher Mike Müllerbauer auf den Weg zur Krippe nach Bethlehem, um die Geburt Jesu zu feiern.

Begleitet wurde der 42-jährige Kinder-Entertainer von Andreas Doncic, der mit Familie in Kleinsachsenheim lebt und dort im Leitungsteam der Kinderkirche der Evangelische Kirchengemeinde ist. „Die Lieder von Mike Müllerbauer und Andreas Doncic prägen unsere Kinder. Mit ihren eingängigen Melodien vermitteln sie wichtige christliche Werte. Besonders der Kern der Weihnachtsbotschaft wird jedem klar“, schwärmte Pfarrer Friedemann Wenzke aus Kleinsachsenheim.Das Konzert in Hohenhaslach hatten die evangelischen Kirchengemeinden von Groß- und Kleinsachsenheim, Ober- und Unterriexingen, Hohenhaslach sowie Ochsenbach, Spielberg und Häfnerhaslach organisiert.

„Wir wollen auf diese Weise auch näher zusammenwachsen“, betonte Wenzke. Die Besucher in der Kirbachtalhalle jedenfalls waren am Freitag eine große, ausgelassene Einheit. Mit seinen Hits „O lieber Schnee“ und „Plätzchenbäcker sind wir“ stimmte Müllerbauer die Zuhörer bereits zu Beginn richtig auf die kommenden 90 Minuten seines Programms „Winter-Wunder-Weihnachtszeit“ ein, mit dem er derzeit durch Süddeutschland tourt. Ob beim Sprung über die Schlittenschanze, beim Schneeballformen oder beim Kneten des Plätzchenteigs: Die Lieder Müllerbauers haben nicht nur eine Botschaft, sondern laden mit ihren einfachen Choreografien auch zum Mitmachen ein. In Hohenhaslach hielt es schon bald kaum jemanden auf seinem Stuhl.

Schritt für Schritt näherten sich Müllerbauer und Doncic dem Kind im Stall in Bethlehem und damit dem Sinn der Weihnachtsbotschaft. Mit dem Lied „Komm, wir geh’n nach Bethlehem“ wanderten die Kinder, die in großer Zahl vor der Bühne Platz genommen hatten, mit den beiden Künstlern in der Kirbachtalhalle hin und her. Bei „Euch ist heute der Retter geborn“ schlüpften die beiden Entertainer selbst in die Rollen der Hirten und der Engel. „Ihr alle könnt Gottes Freund werden. Ihr könnt mit ihm reden und auch um Verzeihung bitten. Darauf kommt es an Weihnachten an. Lasst uns dies gemeinsam feiern“, rief Mike Müllerbauer den Kindern zu, bevor er die ersten Takte von „Wir feiern ein Geburtstagsfest, Jesus ist geboren“ anstimmte.

Unterstützung bekamen die beiden Akteure nun von Kindern aus den beteiligten Kirchengemeinden sowie den ersten und zweiten Klassen der Hohenhaslacher Kirbachschule. Bei „Mit Gott zu leben, das ist der Knaller“ tanzten alle durch die Kirbachtalhalle, während die Kinder, die in den vergangenen Wochen fleißig mit Andreas Doncic geprobt hatten, die Bühne rockten.

„Das war ein super Konzert mit so vielen Menschen, die echt begeisterungsfähig waren. Darauf kommt es mir bei meiner Musik auch an. Sie soll zum Familienerlebnis werden und ein positives Bild von Gott und der Kirche vermitteln“, erklärte Mike Müllerbauer, während er seinen kleinen Fans Autogramme schrieb. Es war ihm gelungen, die Lebenswirklichkeit von Kindern und Erwachsenen in der Weihnachtszeit und vor allem die Aussagen der Weihnachtsgeschichte ganz pur und echt in frische, fetzige Lieder zu verpacken. Ohne viel Schnickschnack begeisterten Mike Müllerbauer und Andreas Doncic mit ihrer Bühnenshow.