Vereinbarung Eindeutiges Ja zur Übernahme

Sersheim / mig

Bereits 2017 haben die Gemeinderäte darüber diskutiert, wie die Zukunft der Jugendmusikschule mit Sitz in Vaihingen und unter Trägerschaft des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschlands (CJD) aussehen soll. Zunächst war die Übernahme der Jugendmusikschule als Aufgabe der Verwaltungsgemeinschaft Vaihingen, welcher die Stadt Vaihingen selbst und die Gemeinden Oberriexingen, Sersheim und Eberdingen angehören, geplant. Doch die rechtlichen Verhältnisse gestalteten sich bei dieser Übernahmevariante sehr kompliziert, weil Illingen zwar an der Jugendmusikschule beteiligt ist, nicht jedoch an der Verwaltungsgemeinschaft.

Oberriexingen wiederum ist Mitglied in der Verwaltungsgemeinschaft, aber nicht bei der Jugendmusikschule dabei. Daher haben sich die an der Jugendmusikschule beteiligten Kommunen darauf verständigt, dass Vaihingen die Trägerschaft der Einrichtung übernimmt.

Künftig wird der Abmangel für die Einrichtung, der nicht durch Unterrichtsgebühren, Beiträge Dritter oder sonstige Einnahmen gedeckt ist, unter den beteiligten Kommunen im Verhältnis der Anzahl der jeweiligen Unterrichtsstunden aufgeteilt werden. Bisher erfolgte die Abrechnung dieses nicht gedeckten Abmangels nach den Schülerzahlen der beteiligten Kommunen.

Für Sersheim bedeutet dies, dass die Gemeinde statt wie bisher 74 000 Euro nur noch 59 000 Euro im Jahr zahlen muss. Insgesamt belaufen sich die Zuschüsse aller beteiligten Kommunen in Zukunft auf rund 289 000 Euro.

Am 1. August ist es so weit

Zum Ende des aktuellen Musikschuljahres soll die Einrichtung an die Stadt Vaihingen mit Stichtag 1. August 2019 übergehen. „Dieses Vorgehen ist ein sehr gutes Fundament für die zukünftige Arbeit der Jugendmusikschule. Die Stadt Oberriexingen kann zudem in ein paar Jahren immer noch beitreten, wenn sie sich dazu entschließen sollte“, so der Sersheimer Bürgermeister Jürgen Scholz.

Auch seine Gemeinderäte waren mit der Übernahme der Jugendmusikschule sehr zufrieden. Lediglich Gertrud Grau gab zu bedenken, dass die öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf unbestimmte Zeit geschlossen werde und frühestens nach Ablauf von zehn Jahren nach Vertragsabschluss mit einer Kündigungsfrist von drei Jahren beendet werden könne. Dies sei eine sehr lange Zeit, mahnte die Sersheimer Gemeinderätin. Diese Sorge teilten jedoch die anderen Ratsmitglieder nicht.