Sachsenheim Ein völlig andere Jahrtausendwende

Von Ifigenia Stogios

Eigentlich hatte Eugen Hollenbach schon zwischen 1996 und 1998 mit dem Schreiben seines Buches begonnen. Ihn beschäftigte die heranrückende Jahrtausendwende. Er machte sich Gedanken darüber, was wäre passiert, wenn in der Politik alles, anders gelaufen wäre. Darum heißt auch sein Buch „Das 20. Jahrhundert. Wie es hätte sein können“. Was er damals schrieb, blieb erst mal in der Schublade. Der 67-Jährige schöpfte Inspiration aus historischen Ereignissen und besonders aus einem Artikel der BZ-Zeitung über Kaiser Wilhelm II. und dessen Besuch in Großsachsenheim.

Zu Besuch in Großsachenheim

Am 12. Dezember 1916 machte der Kaiser ein Friedensangebot, um den Ersten Weltkrieg zu beenden. Doch während in Berlin die Politiker sich dessen Einzelheiten anhörten, war der Kaiser weit von ihnen entfernt –in Großsachsenheim. Dort machte sein Hofzug Station auf dem Weg zu einem Truppenbesuch an der Westfront in Frankreich.

Der Kaiser war in Großsachenheim nicht nur ein Mal. Ein paar Tage später tauchte er wieder im Ort auf. Am 16. Dezember 1916 hielt der kaiserliche Hofzug auf der Rückfahrt wieder in Großsachsenheim. Der Kaiser übernachtete in der damaligen hauswirtschaftlichen Frauenschule, dort wo heute das Lichtenstern-Gymnasium ist. Am nächsten Tag, am 17. Dezember, genau vor 102 Jahren, fuhr der Kaiser mit seinem Truppenzug weiter nach Stuttgart.

Anders als in der historischen Realität, wird im Buch von Hollenbach der Kaiser beim Einsteigen des Hofzuges von einem Revolver in den Rücken getroffen. Leibärzte operieren ihn noch im Zug. Nach diesem Ereignis verändern sich sowohl sein Leben als auch sein Verhalten drastisch. Er macht sogar kleine Zugeständnisse in Richtung freiheitlicher Betätigungen. Doch die Gegner lehnten – historisch – sein Friedensangebot ab, der Krieg ging weiter. Auch im Roman ist der Krieg noch nicht vorbei, allerdings kommt 1917 eine Übergangsregierung von Linken und Radikalbürgerlichen an die Macht. Die Regierung schafft es, einen Friedensvertrag mit den Gegnern abzuschließen.

Die politischen Ereignisse verlaufen in Hollenbachs Roman ganz anders als in Wirklichkeit und werden mit Science-Fiction-Elementen verknüpft. Um die Jahrtausendwende 2000 nähert sich ein als Asteroid getarntes Raumschiff der Erde. Es hat die letzten Überlebenden einer Spezies an Bord. Zwölf Frauen, zwölf Männer und zwölf Kinder suchen auf der Erde eine Heimat zum Überleben. Da sie nicht zur „weißen Rasse“, so Hollenbach, gehören, wird ihre Landung von rechten Kräften bekämpft.

Mitglieder des Sachsenheimer Heimatvereins haben das Buch gelesen, so der 67-Jährige. Es ist sein erstes Buch. Der Autor studierte Sozialwissenschaften und machte eine Lehre zum Organisationsprogrammierer. In den 1980er-Jahren belegte er einen Fernkurs an der Großen Schule des Schreibens am Institut zur Förderung des Schriftstellernachwuchses. Bis 2005 war er EDV-Lehrer, zusätzlich arbeitete er als Zusteller.

Der Eichwald wird zum Urwald

Die Fantasie von Hollenbach, der inzwischen Rentner ist, kennt keine Grenzen. Er hat schon die ganze Handlung einer Trilogie im Kopf. Im zweiten Band „21. Jahrhundert – Apokalyptische Reiter und Lichter der Hoffnung“ wird die Erde überwiegend von liberalen und sozialökologischen Parteien regiert. Diese schaffen es in einem jahrzehntelagen Ringen, das ab 2050 gekippte Klima unter anderem mit Hilfe einer ökologisch eingreifenden Weltraumflotte einigermaßen zu stabilisieren.

Der militärische Flughafen auf der Fläche des Großsachsenheimer Eichwalds wurde am Ende des zweiten Weltkrieges von britischen Bombern zerstört. Im Buch bleibt er jedoch sich selbst überlassen und wird zum Urwald. Im Jahr 2030 wird im zweiten Band dort ein zentraler ziviler Weltraumflughafen für Touristen und Frachtgüter gebaut. Im dritten Band „Das 22. Jahrhundert – Der Kampf zwischen Gut und Böse“ wird der Kampf mit dem Herrscher der Nachbargalaxis Andromeda geschildert.

Info Der erste Band der Trilogie „Im 20., 21. und 22. Jahrhundert“ kann in der Stadtbücherei in Großsachsenheim ausgeliehen werden. Zum Verkauf liegt er bei Bader in Großsachenheim und im Postlädle in Kleinsachsenheim aus. Das Buch kostet 15 Euro und ist auch online erhältlich, allerdings zum Preis von 19 Euro. Im Internet kann es unter „Eugen Holllenbach ebook“ oder „Eugen Hollenbach Taschenbuch“ gefunden werden.